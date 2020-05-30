Сьогодні у США спробують вдруге запустити космічний корабель Crew Dragon

У суботу, 30 травня, американський космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з двома астронавтами на борту спробує вдруге відправитися на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Про це повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Друга спроба запуску відбудеться з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Запуск планується здійснити за допомогою ракети-носія Falcon 9 з пускового комплексу 39А, в 15:22 (22:22 за київським часом).

Crew Dragon, на якому повинні відправитися в політ на Міжнародну космічну станцію (МКС) астронавти-ветерани Даглас Харлі і Роберт Бенкен, повинен стати першим американським пілотованим кораблем, запущеним з території США з 2011 року, коли була припинена програма польотів шатлів.

Цей політ – частина другого етапу програми NASA і компанії Ілона Маска SpaceX.

Якщо запуск не відбудеться в суботу, наступна можливість з’явиться в неділю вдень, 31 травня.

Раніше планувалося, що NASA і SpaceX відправлять в Космос корабель Crew Dragon 27 травня. Однак через погану погоду старт відклали на 30 травня. На борту ракети-носія були двоє астронавтів – Роберт Бенкен і Дуглас Херлі.

Політ був запланований на 23:33 за київським часом. Ракета повинна була стартувати з пускового комплексу 39А космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Рішення про скасування було прийнято за 16 хвилин до запланованого старту.