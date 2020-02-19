У середу, 19 лютого, українці відзначають День Державного Герба.

Про це повідомляють #Букви.

Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила малий герб України, вважаючи його головним елементом Великого Державного Герба України.

Герб – один із трьох державних символів нарівні з прапором і гімном.

Гербом України є золотий Тризуб на синьому щиті. Проєкт герба був розроблений групою українських геральдистів – Андрієм Гречилом, Олексієм Коханом і Іваном Турецьким.

28 червня 1996 року було ухвалено Конституцію України, яка в статті 20 проголошувала Тризуб головним елементом великого Державного Герба України. Тризуб визначено як знак княжої держави Володимира Великого і малий Державний герб України. Згідно з Конституцією, Великий Державний Герб повинен встановлюватися в майбутньому, окремим законом Парламенту, з урахуванням малого герба та герба Війська Запорізького.

Історія Тризуба

За часів Київської Русі тризуб був родовим знаком Рюриковичів. Його зображення археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, настінних розписах.

Наприклад, посли київського князя Ігоря (912-945 рр.) при укладанні договору з візантійцями мали свої печатки з тризубами. А київський князь Володимир Святославович (980-1015 рр.) карбував тризуб на монетах.

Приблизно з середини XI ст. тризуб перестали карбувати на монетах Київської Русі.

Відродження цього символу відбулося в ХХ столітті – в період становлення України як незалежної держави.

Так, із проголошенням УНР у листопаді 1917 року питання державного герба набуло особливої актуальності. Центральна Рада створила спеціальну підготовчу комісію, яка об’єднала істориків, юристів і художників. Її очолив Михайло Грушевський. Комісія розглянула кілька проєктів, але вибрала саме тризуб. В українському діловодстві тризуб вперше зустрічається на печатці Генерального Секретаріату.

25 лютого 1918 року на засіданні Малої Ради (орган Центральної Ради, діяв між сесіями) був затверджений герб Української Народної Республіки (УНР) – тризуб князя Володимира Великого, обрамлений оливковим вінком.

24 листопада 1918 року спеціальна комісія схвалила проєкти герба і печатки, підготовлені Георгієм Нарбутом, однак вони не були затверджені.

В СРСР тризуб був заборонений. Для комуністичного режиму він був ознакою націоналізму. У 1960-1980 роках КДБ неодноразово займалося справами про використання націоналістичної символіки.

Великий Герб

Великий Державний Герб України ще не затверджено. Міністерство культури з жовтня 2007 року до вересня 2008 року проводило конкурс проєктів Великого Герба України.

У липні 2009 року Кабмін затвердив проєкт Великого Герба. Він включав зображення малого герба в центрі, по боках від нього – фігури лева і запорізького козака, знизу – синьо-жовта стрічка, а зверху – княжа корона.

Але в проєкті залишилася низка помилок і неточностей. Тому його так і не внесли на розгляд Верховної Ради України.