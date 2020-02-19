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Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила малий герб України, вважаючи його головним елементом Великого Державного Герба України.

Герб – один із трьох державних символів нарівні з прапором і гімном.

Гербом України є золотий Тризуб на синьому щиті. Проєкт герба був розроблений групою українських геральдистів – Андрієм Гречилом, Олексієм Коханом і Іваном Турецьким.

28 червня 1996 року було ухвалено Конституцію України, яка в статті 20 проголошувала Тризуб головним елементом великого Державного Герба України. Тризуб визначено як знак княжої держави Володимира Великого і малий Державний герб України. Згідно з Конституцією, Великий Державний Герб повинен встановлюватися в майбутньому, окремим законом Парламенту, з урахуванням малого герба та герба Війська Запорізького.

Фото: ukrinform.ua

Історія Тризуба

За часів Київської Русі тризуб був родовим знаком Рюриковичів. Його зображення археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, настінних розписах.

Наприклад, посли київського князя Ігоря (912-945 рр.) при укладанні договору з візантійцями мали свої печатки з тризубами. А київський князь Володимир Святославович (980-1015 рр.) карбував тризуб на монетах.

Приблизно з середини XI ст. тризуб перестали карбувати на монетах Київської Русі.

Відродження цього символу відбулося в ХХ столітті – в період становлення України як незалежної держави.

Знак Святослава Хороброго. Фото: uk.wikipedia.org

Знак Володимира Святого. Фото: uk.wikipedia.org

Так, із проголошенням УНР у листопаді 1917 року питання державного герба набуло особливої актуальності. Центральна Рада створила спеціальну підготовчу комісію, яка об’єднала істориків, юристів і художників. Її очолив Михайло Грушевський. Комісія розглянула кілька проєктів, але вибрала саме тризуб. В українському діловодстві тризуб вперше зустрічається на печатці Генерального Секретаріату.

25 лютого 1918 року на засіданні Малої Ради (орган Центральної Ради, діяв між сесіями) був затверджений герб Української Народної Республіки (УНР) – тризуб князя Володимира Великого, обрамлений оливковим вінком.

24 листопада 1918 року спеціальна комісія схвалила проєкти герба і печатки, підготовлені Георгієм Нарбутом, однак вони не були затверджені.

В СРСР тризуб був заборонений. Для комуністичного режиму він був ознакою націоналізму. У 1960-1980 роках КДБ неодноразово займалося справами про використання націоналістичної символіки.

Великий Герб

Великий Державний Герб України ще не затверджено. Міністерство культури з жовтня 2007 року до вересня 2008 року проводило конкурс проєктів Великого Герба України.

У липні 2009 року Кабмін затвердив проєкт Великого Герба. Він включав зображення малого герба в центрі, по боках від нього – фігури лева і запорізького козака, знизу – синьо-жовта стрічка, а зверху – княжа корона.

Але в проєкті залишилася низка помилок і неточностей. Тому його так і не внесли на розгляд Верховної Ради України.

Фото: uk.wikipedia.org

 