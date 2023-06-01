Сьогодні, 1 червня, Сейм Латвії ухвалив заяву, в якій висловив підтримку Україні на майбутньому Вільнюському саміті НАТО і закликав ухвалити рішення про запрошення України до членства в Північноатлантичному альянсі.

Джерело: Пресслужба Сейму Латвії.

У своїй заяві парламентарі виступають за “потужну та ефективну” допомогу Україні з боку Європейського Союзу та союзників по НАТО, надання Україні військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки до тих пір, поки це необхідно для забезпечення спроможності України ефективно захищати свою територію на землі, на морі та в повітрі.

Крім того, парламентарі заявили, що вважають життєво важливим використати можливості Вільнюського саміту НАТО для спільного усвідомлення актуальності майбутніх рішень і прогресу та розширення підтримки України з боку НАТО. Зокрема Сейм закликає сформулювати конкретні завдання, які необхідно виконати для швидкої інтеграції України в НАТО.

У заяві зазначається, що Латвія продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні як на урядовому рівні, так і в межах ініціатив органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства та неурядових організацій з метою посилення її стійкості проти збройної агресії РФ.

Крім того, у заяві парламентарі закликають посилити санкції, введені проти Росії та Білорусі, щоб позбавити цих країн фінансових і технологічних ресурсів, необхідних для продовження ведення повномасштабної війни.

“Сейм твердо відданий підтримці міжнародних зусиль із забезпечення невідворотності відповідальності та притягнення до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших найбільш серйозних міжнародних злочинах, скоєних у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, і підтримує створення міжнародного трибуналу для розгляду злочину агресії проти України”, – йдеться у повідомленні пресслужби Сейму.