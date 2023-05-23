Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів робочу зустріч з представниками Міністерства економіки Латвії на чолі з міністром економіки Латвійської Республіки Ілзе Індріксоне.

Ключовою темою зустрічі стала – участь Латвії у відбудові соціальної інфраструктури в постраждалих громадах Чернігівської області та використання латвійського досвіду переходу від радянської спадщини до сучасної європейської архітектури та будівництва.

“Ми готові вивчати та впроваджувати латвійські типові проєктні рішення для шкіл, дитячих садочків чи інших обʼєктів соціальної інфраструктури. Уже зараз заохочуємо місцеву владу працювати над комплексними програмами розвитку територій. Саме вони стануть основою для глобального оновлення країни. Ці плани не можуть бути навʼязані згори, кожна громада має торувати свій шлях розвитку. Наша ж задача як міністерства – забезпечити підтримку у створенні таких програм”, – зазначив Олександр Кубраков.

А також додав, що прямим партнером по відбудові може стати Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, яке має спроможності для забезпечення виконання проєктів та необхідного рівня прозорості та підзвітності.

Також міністр розповів латвійським партнерам про впровадження цифрових інструментів, спрямованих на перетворення відбудови у прозорий, відкритий та підзвітний процес. Мовиться, зокрема, про державну електронну систему DREAM та Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Також Олександр Кубраков запросив латвійських партнерів долучитись до моніторингу відбудови.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Латвія передала Україні військову допомогу на суму понад 388 мільйонів євро, що становить понад 1,2% ВВП Латвії. Також виділено понад 7 мільйонів євро на забезпечення гуманітарних потреб України.

Окрім цього, Латвія є учасником ініційованої президентом України Володимиром Зеленським гуманітарної продовольчої програми Grain from Ukraine.