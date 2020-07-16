Керуюча компанія одного з елітних ЖК в Києві судиться з новим главою Нацбанку Кирилом Шевченком і його дружиною через борг в розмірі понад 1,2 млн гривень.

Про це повідомляє видання The Page.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 16 липня, Верховна Рада призначила новим головою Національного банку України колишнього керівника державного “Укргазбанку” Кирила Шевченка.

Одночасно в реєстрі з’явилася декларація про доходи Кирила Шевченка за 2019 рік. У декларації зазначено, що Шевченко одружений на Юлії Миколаївною Шевченко, пара виховує доньку і володіє кількома ділянками в Київській області, Криму та квартирою в Києві, площа якої — 304,6 кв.м., а вартість — понад 3,5 млн гривень.

Повні тезки Шевченка та його дружини зазначені в документах, опублікованих на сайті керуючої компанії ЖК “Фундуклєєвський”. Це елітна новобудова на вул. Богдана Хмельницького, 58-А в центрі столиці.

Їхні ПІБ зустрічаються, зокрема, в “Рішенні зборів представників об’єднання” від 20 серпня 2019 року, в переліку власників квартири, у яких є заборгованість за тепло.

Також Кирило та Юлія Шевченко є відповідачами в судових розглядах (справи №761 / 21913/18 і 761/39110/16-ц) позивачем в яких виступає той самий ОСББ “Фундуклєєвський”.

Згідно з даними з Єдиного реєстру судових рішень, ці судові розгляди стосуються стягнення заборгованості в розмірі понад 1,235 млн гривень, яка утворилася в 2016 році, а також ще близько 250 тисяч гривень пені.

Шевченківський суд зобов’язав сім’ю Шевченко сплатити борг, Київський апеляційний скасував це рішення. Наразі позов розглядає Верховний суд.

Аналогічну суму заборгованості (понад 1,5 млн гривень) указано і в звіті ОСББ “Фундуклєєвський” за 2019 року. Площа квартири збігається із зазначеною в декларації.