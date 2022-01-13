Про це повідомила британська інформаційна агенція Reuters.
За словами сенатора-демократа Джона Оссоффа, голосування заплановано на 14:45 за часом східного узбережжя (21:45 за київським часом).
Законопроєкт Круза вводить санкції щодо газопроводу протягом 15 днів після його прийняття, незалежно від того, чи Росія знову вторгнеться до України. Також дозволить Конгресу США проголосувати за відновлення санкцій, якщо президент від них відмовиться. Круз зазначив, що санкції необхідні негайно, аби зупинити проєкт.
Нагадаємо, що трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, який будує російська державна газова компанія “Газпром”, може бути схвалений німецькими регуляторами в середині року, заявив виконавчий директор Uniper SE, однієї з п’яти європейських енергетичних компаній, які допомагають фінансувати трубопровід.
Сполучені Штати, деякі європейські країни, зокрема Україна та Польща, виступають проти газопроводу, який збільшить вплив Москви на Європу, де зросли ціни на газ.
- Нагадаємо, що п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко наголосив на необхідності санкцій проти російського газопроводу “Північний потік-2” як засобу впливу та захисту від президента Росії Володимира Путіна.
- Відомо, що президент Росії Володимир Путін може потрапити під санкції Сполучених Штатів Америки у разі ескалації військової агресії на сході України. Сенатори-демократи передбачили таку можливість в альтернативному санкційному законопроєкті.
- Також 10 грудня під посольством Німеччини в Києві відбулася акція проти російського газопроводу “Північний потік-2”.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, чи планує використовувати газопровід “Північний Потік-2” задля впливу на Росію у разі її прямого військового вторгнення на територію України.