Республіканець Тед Круз висунув проєкт про введення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2" у Європі. Сьогодні, 13 січня, сенат США проголосує за цей законопроєкт, хоча очікується, що він не отримає достатньої підтримки для ухвалення, адже потрібно 60 голосів.

Про це повідомила британська інформаційна агенція Reuters.

За словами сенатора-демократа Джона Оссоффа, голосування заплановано на 14:45 за часом східного узбережжя (21:45 за київським часом).

Законопроєкт Круза вводить санкції щодо газопроводу протягом 15 днів після його прийняття, незалежно від того, чи Росія знову вторгнеться до України. Також дозволить Конгресу США проголосувати за відновлення санкцій, якщо президент від них відмовиться. Круз зазначив, що санкції необхідні негайно, аби зупинити проєкт.

Нагадаємо, що трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, який будує російська державна газова компанія “Газпром”, може бути схвалений німецькими регуляторами в середині року, заявив виконавчий директор Uniper SE, однієї з п’яти європейських енергетичних компаній, які допомагають фінансувати трубопровід.

Сполучені Штати, деякі європейські країни, зокрема Україна та Польща, виступають проти газопроводу, який збільшить вплив Москви на Європу, де зросли ціни на газ.