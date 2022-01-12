У США підготували новий законопроєкт щодо санкцій особисто проти Путіна

Президент Росії Володимир Путін може потрапити під санкції Сполучених Штатів Америки у разі ескалації військової агресії на сході України. Сенатори-демократи передбачили таку можливість в альтернативному санкційному законопроєкті.

Санкційний проєкт закону опублікував Комітет із міжнародних відносин Сенату США.

Нові санкції запровадять проти військових та політичних осіб РФ, серед яких особисто Путін. Зазначається, що погрозу санкціями реалізують у разі ворожої активності Кремля щодо України.

Обмеження також запровадять на сервіси, що працюють у Росії, аналогічні SWIFT, які забезпечують безпечні транзакції для банків та інших фінансових інститутів.

Проєкт також містить пункти, спрямовані на зміцнення безпеки України. Зокрема, у ньому передбачено розділ щодо збільшення військової допомоги Україні на $500 млн у 2022 році у разі нової атаки РФ.

При цьому, “Північний потік-2” у законопроєкті називають “інструментом зловмисного впливу Російської Федерації”. Тому законодавці закликають адміністрацію “розглянути всі доступні та належні заходи”, щоб газопровід не був запущений.

Довідка. Наприкінці 2021 року Росія почала збільшувати військову присутність на кордоні з Україною. Президент РФ на перемовинах із президентом США Джо Байденом поставив ультиматум: припинити розширення НАТО, відмовитися від створення військових баз на території держав колишнього СРСР та не збільшувати кількість збройних сил в європейських країнах, – фактично повернути озброєння країн-членів НАТО до рівня 1997 року.

Перемовини 10 та 12 січня не призвели до розв’язання основного питання. Проте, США відкинули головне із переліку вимог Росії – гарантії невступу України до НАТО. На 13 січня заплановані перемовини представників Росії та ОБСЄ у Відні.

Своєю чергою, Росія розмістила поблизу кордонів України додаткові ударні сили для атаки з повітря, зокрема, бойові та транспортні гелікоптери. Увечері 11 січня у Міноборони РФ повідомили про початок військових навчань поблизу кордону України.