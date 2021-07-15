Сенат США прийняв законопроєкт, який забороняє імпорт всіх товарів, вироблених в китайському Синьцзянському регіоні, якщо імпортери не доведуть, що вони були зроблені без використання примусової праці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Закон про запобігання примусовій праці уйгурів вимагає від міністерства внутрішньої безпеки США скласти список організацій, які співпрацюють з урядом Китаю в репресіях проти уйгурів з числа етнічних меншин та інших груп.

“Як тільки цей законопроєкт буде прийнятий Палатою представників і буде підписаний президентом, у Сполучених Штатів з’явиться більше інструментів для запобігання потрапляння продуктів, виготовлених з використанням примусової праці”, – заявив сенатор Марко Рубіо.

США неодноразово критикували Пекін за його дії в Сіньцзяні, заявляючи, що вони рівносильні геноциду і злочинам проти людяності.

США вже ввели заборону на імпорт бавовни, помідорів і деяких сонячних батарей з Сіньцзяну, а також наклали санкції на китайських чиновників, контролюючих регіон, та на Європейський Союз, Великобританію і Канаду.

Минулого тижня США додали 34 підприємства в свій економічний чорний список, в тому числі 14 китайських підприємств, які, ймовірно, причетні до порушень прав людини в регіоні Сіньцзян.

Китай заперечує будь-яку примусову працю, називаючи її “найбільшою брехнею століття”, і заявляє, що його політика виводить регіон зі злиднів, стимулює економіку і бореться з екстремізмом. Він завдав удару по США і їх союзникам санкціями, загостривши відносини в більш широкому сенсі.

Нагадаємо, у січні США звинуватили владу Китаю в геноциді уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин у Сіньцзян-уйгурському автономному районі (СУАР). Мова йде про злочини проти людяності: затримання або інше обмеження фізичної свободи більше мільйона мирних жителів.