Про це повідомляє Bloomberg.
Закон про запобігання примусовій праці уйгурів вимагає від міністерства внутрішньої безпеки США скласти список організацій, які співпрацюють з урядом Китаю в репресіях проти уйгурів з числа етнічних меншин та інших груп.
“Як тільки цей законопроєкт буде прийнятий Палатою представників і буде підписаний президентом, у Сполучених Штатів з’явиться більше інструментів для запобігання потрапляння продуктів, виготовлених з використанням примусової праці”, – заявив сенатор Марко Рубіо.
США неодноразово критикували Пекін за його дії в Сіньцзяні, заявляючи, що вони рівносильні геноциду і злочинам проти людяності.
США вже ввели заборону на імпорт бавовни, помідорів і деяких сонячних батарей з Сіньцзяну, а також наклали санкції на китайських чиновників, контролюючих регіон, та на Європейський Союз, Великобританію і Канаду.
Минулого тижня США додали 34 підприємства в свій економічний чорний список, в тому числі 14 китайських підприємств, які, ймовірно, причетні до порушень прав людини в регіоні Сіньцзян.
Китай заперечує будь-яку примусову працю, називаючи її “найбільшою брехнею століття”, і заявляє, що його політика виводить регіон зі злиднів, стимулює економіку і бореться з екстремізмом. Він завдав удару по США і їх союзникам санкціями, загостривши відносини в більш широкому сенсі.
Нагадаємо, у січні США звинуватили владу Китаю в геноциді уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин у Сіньцзян-уйгурському автономному районі (СУАР). Мова йде про злочини проти людяності: затримання або інше обмеження фізичної свободи більше мільйона мирних жителів.
- У березні в Китаї розгорівся скандал, коли місцеві державні ЗМІ та користувачі Мережі поширили заяву бренду H&M, в якій описувалося його зобов’язання припинити використання бавовни з провінції Сіньцзян. Причина – повідомлення про те, що Китай використовує примусову працю уйгурів для збирання бавовни в Сіньцзяні.
- Раніше повідомлялося, що Burberry став першим люксовим брендом, який стикнувся з негативною реакцією з боку влади Китаю через відмову використовувати синьцзянську бавовну. Вважається, що ця бавовна може бути вирощена уйгурами в умовах примусової праці.