Сенат США 29 вересня ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду наприкінці цього тижня — масштабний захід, який надасть Україні понад $12 мільярдів. Тимчасовий захід видатків був останнім законодавчим терміном, що стоїть перед Сенатом перед проміжними виборами. Потім він прямує до Палати представників із крайнім терміном опівночі у п'ятницю.

Про це пише The New York Times.

Законодавство, яке передбачає продовження державного фінансування до 16 грудня, було прийнято 72 голосами сенаторів, проти проголосували 25. Це дасть учасникам переговорів більше часу, щоб вирішити свої розбіжності та домовитися про державні витрати на 2023 фінансовий рік.

У документі також заплановане спрямування $12,3 млрд на допомогу Україні у протистоянні агресії РФ.

Зокрема $4,5 мільярда для фонду, призначеного для підтримки українського уряду, $3 млрд призначено на військову допомогу, в тому числі навчання, обладнання, озброєння і логістику, $1,5 млрд — на поповнення запасів США у зв’язку з передачею обладнання Україні або іншим країнам, які надали підтримку, $2,8 млрд — на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку. Окрім цього, це дозволить Байдену передачу Україні американської зброї та обладнання на суму до 3,7 мільярда доларів.

Далі законопроєкт мають розглянути в Палаті представників, після чого відправити на підпис президенту Джо Байдену.

“Допомога Україні — це не якийсь символічний жест для задоволення — це буквально інвестиція в нашу власну національну безпеку та наших союзників”, — зазначив сенатор Мітч Макконнелл, республіканець від Кентуккі та лідер меншості, у своїй промові закликаючи підтримати пакет.

Раніше CNN повідомило, з посиланням на посадовця адміністрації США, що законопроект допоможе зміцнити ядерну безпеку в Україні на тлі загроз для найбільшої атомної електростанції в Європі, ЗАЕС.