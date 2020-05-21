Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Під час засідання комітету з внутрішньої безпеки і питань державного управління, більшість якого складають представники Республіканської партії, було прийнято рішення направити повістку для отримання інформації від компанії Blue Star Strategies, яка співпрацювала з Burisma. Це документи за 2013 рік.
Передбачається, що компанія повинна надати зазначені документи. Якщо вона не направить Сенату запитувані документи, то їй загрожують штрафні санкції.
Всі представники демократів у складі комітету висловилися проти.
Варто зазначити, що в комітеті вісім республіканців і шестеро демократів.
Після отримання документів комітет Сенату розслідуватиме підозри про наявність конфлікту інтересів між роботою Хантера Байдена в Україні та роботою його батька на посаді віце-президента за часів Барака Обами.
Ініціатором проведення розслідування був глава комітету Рон Джонсон.
“Сенатору Джонсону варто було б працювати позаурочно, щоб рятувати життя американців, а замість цього він намагається зберегти роботу президенту (Трампу)”, – відреагували в штабі Байдена.
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