Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Як повідомлялося, 11 січня 2021 року Джо Байден оголосив, що планує призначити Вільяма Бернса директором Центрального розвідувального управління, заявивши, що він розділяє його переконання, “що розвідка повинна бути аполітичною”. За президента Джоша Буша Бернс був послом США в Росії. Крім цього в різні часи він був послом в Йорданії та обіймав різні посади в Держдепартаменті.
Його призначення було попередньо схвалено на слуханнях в Сенаті 24 лютого. Однак в березні сенатор-республіканець Тед Круз заблокував голосування, вимагаючи ввести санкції проти будівництва трубопроводу “Північний потік – 2” в обмін на його голос.
18 березня Сенат одностайно підтримав призначення Бернса, завершивши формування команди Байдена з нацбезпеки. Таким чином Бернс став першим очільником ЦРУ, що мав досвід роботи у Держдепі.
Це стало можливим завдяки тому, що Круз відмовився від блокування. Сенатор пояснив, що був вдоволений заявою Ентоні Блінкена, який “підтвердив міжнародній спільноті, що в Сполучених Штатах існує двопалатна, двопартійна і загальноурядова прихильність зупинці трубопроводу Путіна “Північний потік – 2”.
- 5 березня група з 40 американських сенаторів розкритикувала відмову адміністрації президента США Джо Байдена ввести санкції щодо будівництва газопроводу “Північний потік – 2”.
- Президент Байден поки що лише назвав будівництво згаданого газопроводу “поганою угодою” для Європи, а представник Держдепартаменту Нед Прайс заявляв, що нові санкції в цьому кейсі можуть ввести в травні. Також він зазначив, що США “добре розуміють загрозу, яку становить Росія”.
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена 19 лютого презентує в Конгресі доповідь про розширення санкцій проти учасників будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. Однак проти німецьких компаній обмеження вводити поки не планують.