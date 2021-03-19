Сенат США одностайно затвердив Вільяма Бернса на посаді директора Центрального розвідувального управляння. Це відбулося після того, як призначення припинив блокувати сенатор-республіканець Тед Круз.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як повідомлялося, 11 січня 2021 року Джо Байден оголосив, що планує призначити Вільяма Бернса директором Центрального розвідувального управління, заявивши, що він розділяє його переконання, “що розвідка повинна бути аполітичною”. За президента Джоша Буша Бернс був послом США в Росії. Крім цього в різні часи він був послом в Йорданії та обіймав різні посади в Держдепартаменті.

Його призначення було попередньо схвалено на слуханнях в Сенаті 24 лютого. Однак в березні сенатор-республіканець Тед Круз заблокував голосування, вимагаючи ввести санкції проти будівництва трубопроводу “Північний потік – 2” в обмін на його голос.

18 березня Сенат одностайно підтримав призначення Бернса, завершивши формування команди Байдена з нацбезпеки. Таким чином Бернс став першим очільником ЦРУ, що мав досвід роботи у Держдепі.

Це стало можливим завдяки тому, що Круз відмовився від блокування. Сенатор пояснив, що був вдоволений заявою Ентоні Блінкена, який “підтвердив міжнародній спільноті, що в Сполучених Штатах існує двопалатна, двопартійна і загальноурядова прихильність зупинці трубопроводу Путіна “Північний потік – 2”.