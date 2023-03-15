За даними ЗМІ, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть"змінити правила гри на полі бою".

Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, 14 березня глава міноборони США Ллойд Остін отримав листа від 8 сенаторів, у якому вони зазначили, що російсько-українська війна перебуває на “критичному етапі” і винищувачі F-16 можуть надати перевагу Україні.

“Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що США повинні ретельно розглянути надання Україні літаків F-16. Це була б значна здатність, яка могла б змінити правила гри на полі бою”, — написали сенатори.

Ініціатором листа став сенатор Марк Келлі (штат Аризона).

Сенатори попросили Остіна надати їм до кінця тижня оцінки низки факторів, необхідних для успішної передачі F-16 Україні.

Зокрема сенатори США поцікавились, наскільки сильно українська влада просить про винищувачі, коли подає запит на озброєння і які F-16 – у разі схвалення – будуть передавати: щойно вироблені чи ті, що з наявних запасів.

Вони також запитали оцінку військових щодо впливу F-16 на конфлікт і як швидко українських пілотів можна буде керувати цими винищувачами.

У листі сенатори привітали повідомлення про те, що двоє українських пілотів прибули до США для оцінки навичок винищувачів на базі національної гвардії Морріс у Тусоні, у рідному штаті Келлі, що вони назвали “критично важливим кроком у оцінці” їхньої готовності літати на F-16.

Лист також підписали демократи Теммі Дакворт з Іллінойсу, Тім Кейн з Вірджинії, Мартін Генріх з Нью-Мексико та Джекі Розен з Невади, а також республіканці Ліза Мурковскі з Аляски, Томмі Тубервіль з Алабами та Тед Бадд з Північної Кароліни.

Двопартійні зусилля переконати адміністрацію Байдена відправити F-16 або сприяти відправці їх в Україну іншим країнам підкріплюються такими оцінками, як оцінки генерала Крістофера Каволі, головного командувача США та НАТО в Європі. Каволі сказав законодавцям за закритими дверима на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, що відправка передової зброї, включаючи F-16 і ракети великої дальності, може допомогти зміцнити оборону України.

Однак цивільні високопосадовці, зокрема президент США Джо Байдена та радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, кажуть, що винищувачі не є негайною потребою на полі бою порівняно з іншими засобами.

Керівник Пентагону з питань політики Колін Кал також захистив позицію адміністрації Байдена, заявивши минулого місяця Комітету Палати представників у справах збройних сил, що найоптимістичніший термін поставки старих F-16 становитиме приблизно 18 місяців, тоді як виробництво нових реактивних літаків може тривати від трьох до шести років.

“Це є пріоритетом для українців, але це не один із трьох їхніх пріоритетів. Їхні пріоритети — це системи протиповітряної оборони… артилерія та вогонь, про які ми говорили, а також бронетехніка та механізовані системи”, — свідчив він.

Лист Сенату став результатом обох партійних зусиль у Палаті представників , очолюваних демократом від штату Мен Джаредом Голденом , щоб переконати Байдена відправити до Києва F-16 або подібні літаки.