“Ми понад десять разів заперечували ту брехню і ось ми знову це робимо. Сербія не продавала і не продаватиме зброю ні українській, ні російській стороні, ні країнам, які оточують цей конфлікт”, — заявив він.

За його словами, подібними заявами Сербію намагаються “втягнути у конфлікт”. Очільник оборонного відомства запевнив, що країна продає зброю лише третім країнам, які далекі від війни Росії проти України.

“Завжди існує ймовірність того, що якась зброя якимось магічним чином буде знайдена на території конфлікту, але це не має абсолютно ніякого відношення до Сербії. Це питання до тих країн, які не поважають міжнародні норми, договірні положення та ділову практику. Повторюю, Сербія не надсилала Україні зброю, і все, що публікується на цю тему, є неправдивими спекуляціями”, — додав міністр.