Про це сповіщає The Hill.
Секретні документи Пентагону, які просочилися в соціальні мережі, розкривають уявлення про військовий потенціал України: розміри батальйонів, тренування з передовим озброєнням та розміщення важких бойових танків, таких як танки Leopard 2.
Крім того, у документах міститься інформація про недоліки української армії. Відтак, у матеріалі описується, як в України незабаром можуть закінчитися боєприпаси для протиповітряних ракетних систем радянської епохи.
За словами співробітника Центру аналізу європейської політики Курта Волкера, витік даних справді викликає занепокоєння, оскільки він дає світові “моментальний знімок” оцінок і суджень США щодо війни в Україні.
Також в одному з документів мовиться, що ракети для С-300 закінчаться до травня, а ракетну систему SA-11 Gadfly буде вичерпано до кінця березня. За даними НАТО, обидві системи складають 89% відсотків протиповітряної оборони України і мають вирішальне значення для відбиття частих ракетних ударів РФ.
Зазначено, що, за попередніми оцінками альянсу, Україна може витримати лише кілька хвиль російських ракетних ударів.
Джон Гербст, старший директор Євразійського центру Atlantic Council і колишній посол США в Україні, коментуючи витік даних, назвав інформацію про ППО України “найбільш нещасливою” частиною оприлюднених документів. Однак він додав, що жоден із документів не містить ніякої важливої інформації, яка ще не відома союзникам по НАТО та російській розвідці.
Як повідомляється, у низці інших документів пояснюється чисельність і можливості бригад української армії. Також стало відомо, на яких саме системах озброєння тренувалися військові України.
- У Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Пентагон вже розпочав розслідування витоку документів.
- За інформацією ЗМІ, у таємних документах США, які нещодавно були “злиті” у соцмережі, мовилось зокрема про те, що Єгипет хотів таємно постачати Росії ракети.
- Військові та розвідувальні дані, які з’явилися в соціальних мережах, містять “низку надсекретних деталей”, що змушує американських посадовців якомога швидше визначити джерело витоку. Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів.
- Відповідно до секретних документів Пентагону, які “злили” в соціальні мережі, американським спецслужбам було відомо про спроби ПВК “Вагнер” купити зброю в Туреччині – країні НАТО.
- Безліч оприлюднених в інтернеті розвідувальних документів Пентагону свідчить, наскільки глибоко Сполучені Штати проникли в служби безпеки та розвідки як Росії, так і свого союзника – України для глибшої оцінки воєнно-політичної ситуації в обох країнах.