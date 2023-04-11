Найбільший витік військової інформації США за десятиліття став серйозним ударом по військових зусиллях України, створивши тим самим загрозу розвідки для сил держави перед контрнаступом, який очікується цієї весни.

Про це сповіщає The Hill.

Секретні документи Пентагону, які просочилися в соціальні мережі, розкривають уявлення про військовий потенціал України: розміри батальйонів, тренування з передовим озброєнням та розміщення важких бойових танків, таких як танки Leopard 2.

Крім того, у документах міститься інформація про недоліки української армії. Відтак, у матеріалі описується, як в України незабаром можуть закінчитися боєприпаси для протиповітряних ракетних систем радянської епохи.

За словами співробітника Центру аналізу європейської політики Курта Волкера, витік даних справді викликає занепокоєння, оскільки він дає світові “моментальний знімок” оцінок і суджень США щодо війни в Україні.

Також в одному з документів мовиться, що ракети для С-300 закінчаться до травня, а ракетну систему SA-11 Gadfly буде вичерпано до кінця березня. За даними НАТО, обидві системи складають 89% відсотків протиповітряної оборони України і мають вирішальне значення для відбиття частих ракетних ударів РФ.

Зазначено, що, за попередніми оцінками альянсу, Україна може витримати лише кілька хвиль російських ракетних ударів.

Джон Гербст, старший директор Євразійського центру Atlantic Council і колишній посол США в Україні, коментуючи витік даних, назвав інформацію про ППО України “найбільш нещасливою” частиною оприлюднених документів. Однак він додав, що жоден із документів не містить ніякої важливої ​​інформації, яка ще не відома союзникам по НАТО та російській розвідці.

Як повідомляється, у низці інших документів пояснюється чисельність і можливості бригад української армії. Також стало відомо, на яких саме системах озброєння тренувалися військові України.