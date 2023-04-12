Згідно з даними секретних документів США, які нещодавно були "злиті" у соціальні мережі, Сербія - чи не єдина європейська країна, яка відмовилась запроваджувати санкції проти Росії - погодилась надавати озброєння Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Документ, у якому викладено відповіді європейських урядів на запити України про військовий вишкіл та зброю, був серед десятків секретних документів, опублікованих в Інтернеті останніми тижнями, що могло стати найсерйознішим витоком секретів США за останні роки.

У документі під назвою “Європа|Відповідь на поточний російсько-український конфлікт” у формі діаграми перелічено “оцінені позиції” 38 європейських урядів у відповідь на запити України про військову допомогу.

На діаграмі видно, що Сербія відмовилася навчати українських військових, однак зобов’язалася надіслати (або вже надіслала) зброю. Також було зазначено, що Сербія має політичну волю та військову спроможність надати зброю Україні в майбутньому.

Документ має грифи Secret і NOFORN, що забороняє його розповсюдження іноземним спецслужбам і військовим. Він датований 2 березня та вибитий печаткою Об’єднаного комітету начальників штабів.

Reuters не зміг незалежно перевірити автентичність документа.

Офіс президента Сербії Александра Вучича та українське посольство не відповіли на запит про коментарі.

Пентагон також не відразу відповів на запитання Reuters щодо посилання в документі на Сербію і раніше відмовлявся коментувати будь-який з документів, що витік.

Уряд Вучича сповідував нейтралітет у війні в Україні, попри глибокі історичні, економічні та культурні зв’язки країни з Росією.

“Якщо цей документ точний, він або демонструє дволикість Вучича щодо Росії, або він перебуває під величезним тиском з боку Вашингтона, щоб поставити зброю в Україну”, — сказав Януш Бугайський, експерт зі Східної Європи Джеймстаунського фонду, інституту зовнішньої політики.

Міністерство юстиції розслідує витік, а Пентагон оцінює шкоду, завдану національній безпеці США.

У діаграмі Пентагону відповіді на запити України про допомогу розділили на категорії: країни, які взяли на себе зобов’язання надати навчання та летальну допомогу; країни, які вже забезпечили навчання та озброєння або те й інше; країни, які мають військову спроможність і політичну волю надавати в майбутньому летальну допомогу.

Австрія та Мальта були єдиними країнами, які позначили “Ні” у всіх категоріях.

Розкриття діаграми сталося трохи більше ніж через місяць після того, як документи, опубліковані в проросійському каналі в глобальному додатку для обміну повідомленнями Telegram, нібито показали поставку сербським виробником зброї 122-мм ракет класу “земля-земля” до Києва в листопаді. Документи включали маніфест відвантаження та український урядовий сертифікат кінцевого користувача.

У березні РФ заявила, що звернулася до Сербії за офіційним поясненням передбачуваних поставок.

Виробник зброї Krusik Corp. з Валєво заперечив надання Україні ракет або іншої зброї. Вучич назвав ці звинувачення “сумнозвісною брехнею”.

“Ми не експортували жодної зброї чи боєприпасів до Росії чи України”, — сказав він під час візиту до Катару 5 березня.

Reuters не зміг незалежно підтвердити автентичність документації про відправлення, опублікованої в Telegram.

З початку повномасштабної війни в лютому минулого року Вучич намагався збалансувати тісні зв’язки з Росією зі своєю метою приєднання до Європейського Союзу.

Сербія є єдиною серед 44 країн Європи, яка утримується від запровадження санкцій проти Росії.