Про це розповів Голова Національної поліції України Ігор Клименко у Facebook.
Ранковий обстріл Києва відбувся приблизно о 6:30 ранку. Одна із російських ракет, випущених із території Білорусі, влучила у будинок у Шевченківському районі.
За наявною інформацією, 1 людина загинула; відомо про 5-х поранених, серед яких 7-річна дівчинка. Рятувальники також дістали з-під завалів її маму – 35-річну жінку. Вона є громадянкою РФ, проте вже тривалий час проживає у Києві.
“Передайте російським пропагандистам, що росія вбиває своїх громадян у багатоквартирних житлових будинках, називаючи їх у своїх звітах військовими об’єктами…”, – наголосив Клименко.
На місці досі тривають рятувальні роботи. На місці працюють 25 слідчо-оперативних груп Національна поліція України та СБУ, які документують наслідки воєнних злочинів РФ. До роботи задіяні криміналісти, вибухотехніки, кінологи.
- Нагадаємо, російська крилата ракета, яка сьогодні близько 6:30 потрапила у житловий будинок, спричинила руйнування кількох поверхів, під завалами все ще є люди.
- Відомо, що російські військові завдали удару по Києву стратегічними бомбардувальниками Ту-95 і Ту-160. Вони мали на озброєнні ракети Х101.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України зреагувало на вчорашні масовані ракетні обстріли українських міст. Більшість ракет було випущено з території Білорусі і, як вважають українські розвідники, таким чином РФ намагається втягнути РБ у повномасштабну війну проти України.