Серед постраждалих від ранкового попадання ракети в житловий будинок – 35-річна громадянка Російської Федерації, яка вже давно проживає у столиці.

Про це розповів Голова Національної поліції України Ігор Клименко у Facebook.

Ранковий обстріл Києва відбувся приблизно о 6:30 ранку. Одна із російських ракет, випущених із території Білорусі, влучила у будинок у Шевченківському районі.

За наявною інформацією, 1 людина загинула; відомо про 5-х поранених, серед яких 7-річна дівчинка. Рятувальники також дістали з-під завалів її маму – 35-річну жінку. Вона є громадянкою РФ, проте вже тривалий час проживає у Києві.

“Передайте російським пропагандистам, що росія вбиває своїх громадян у багатоквартирних житлових будинках, називаючи їх у своїх звітах військовими об’єктами…”, – наголосив Клименко.

На місці досі тривають рятувальні роботи. На місці працюють 25 слідчо-оперативних груп Національна поліція України та СБУ, які документують наслідки воєнних злочинів РФ. До роботи задіяні криміналісти, вибухотехніки, кінологи.