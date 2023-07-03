Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Сергій Алєксєєв перед засіданням суду щодо обрання запобіжного заходу заявив, що влада організувала "чергове кримінальне переслідування опозиції".

Джерело: пресслужба “Євросолідарності”

“Це – дійсно розправа над опозицією. У нас на 27 народних депутатів нашої фракції десь 100 кримінальних проваджень. Вибачте, це ненормально”, – сказав він.

Водночас Алєксєєв нагадав, що адвокати юридичної фірми, яку він заснував, захищають депутатів “Європейської солідарності”, зокрема Софію Федину та Артура Герасимова. Також вони були захисниками міського голови Чернігова Владислава Атрошенка.

Народний депутат також зазначив, що був основним доповідачем щодо повноважень міського голови Києва Кличка. “Я був доповідачем в Конституційному Суді щодо конституційного подання, основним доповідачем щодо повноважень мера Києва. Що мер, який обраний народом, є очільником КМДА. Більше того, я був автором альтернативного законопроекту, де всі повноваження переходять до мера. Ми розуміємо, що все через це відбувається”, – пояснив Алєксєєв.

“Якби був хоч якийсь матеріал, то звинувачували б у взятті хабаря. А оскільки немає жодного матеріалу, то звинувачують у шахрайстві. Це смішне звинувачення”, – підкреслив нардеп.

Також він повідомив, що силовики використали для провокації особу, яка знаходиться фактично в заручниках влади через загрозу екстрадиції до Німеччини. “В обмін на те, щоб не екстрадувати до Німеччини, а йому там загрожує 15 років позбавлення волі, він, на жаль, погодився на таке брудне замовлення”, – наголосив Алексєєв.

При цьому, як відзначив нардеп, підсудність справи сумнівна, тому адвокати будуть працювати на забезпечення виправдувального вироку або закриття справи.

“Щодо підсудності, то вона більш ніж сумнівна, ми про це теж будемо казати і йти покроково. Ми будемо боротися за справедливість до кінця, поки все це не закінчиться або виправдувальним вироком, або закриттям кримінальної справи, бо там справи немає”, – резюмував він.

Зазначимо, що вночі 30 червня, Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки у народного депутата від “Євросолідарності” Сергія Алєксєєва.

За словами заступника голови СБУ Сергія Наумюка, Алєксєєв протиправно заволодів коштами іноземного громадянина за сприяння в отриманні статусу біженця.

Як розповів Наумюк, перша розмова, де народний депутат запропонував свої “послуги” іноземцю, відбулася 1 червня. А вже 17 червня він отримав першу частину “винагороди” – 20 тисяч доларів США.

Згодом фігурант повідомив, що потрібні ще кошти для вирішення питання в суді першої інстанції. І 29 червня він отримав другий “транш”.

“СБУ комплексно протидіє різноманітним загрозам безпеці держави та викриває злочини на всіх рівнях. Від затримання ворожих агентів та воєнних злочинців до народного депутата, який вирішив незаконно “заробити” під час війни”, – підкреслив заступник голови Служби безпеки.

Своєю чергою, у політсилі відреагували на обшуки, назвавши їх черговими провокаціями та тиском.

За даними політсили, нічний обшук СБУ та ДБР проводили без постанови суду, з незрозумілими поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії. Під час обшуку вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші.

Раніше Алєксєєв вже прокоментував нічні обшуки СБУ та ДБР й заявив, що це виключно політичне замовлення й “жодних доказів немає”.

Натомість у ДБР повідомили, що докази у провадженні є досить вагомими. Державне бюро розслідувань буде звертатися до суду з клопотанням про обрання народному депутату України запобіжного заходу – арешту з можливістю внесення застави у 10 млн грн.

У Центрі протидії корупції також прокоментували цю ситуацію. Там нагадали, що СБУ та ДБР повідомляють про викриття народного депутата від “Європейської Солідарності” Алєксєєва, який начебто за 50 тисяч доларів обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.