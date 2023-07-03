Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Софія Федина зазначає, що кримінальне переслідування Сергія Алєксєєва – це помста за те, що він захищає опозиційних до влади політиків.

Джерело: пресслужба “Європейської солідарності”

“Сьогодні об 11.00 в Личаківському районному суді Львова планується судилище над Сергієм Алєксєєвим, правником, депутатом від ЄС. Єдиномарафонні пропагандисти вже вилили тонни бруду на нас усіх, звинувачуючи його у всіх гріхах людства лише за те, що він отримав кошти – оплату за послуги адвокатів – від клієнта юридичної компанії, в якій він має частку, для передачі директору, який не зміг прибути, бо був на похороні близької людини”, – відзначила Федина.

За її словами, Алєксєєва вибрали невипадково: “він не лише депутат від “Європейської Солідарності”, не лише ударівець і голова фан-клубу братів Кличків (Віталій Кличко теж зараз відбиває цинічні атаки злодіїв з влади)”.

Водночас Федина додала, що юридична фірма “Алєксєєв, Боярчуков і партнери” захищала її і Марусю Звіробій у справі потерпілого від слів двох невідомих жінок, “які посміли сказати, що “на передовій стріляють”», мера Чернігова Атрошенка, мера Києва Віталія Кличка, і загалом захищає опозиційних політиків від нападок влади”.

“Владі захотілось вдарити пакетом. Думаю поламають зуби. А ви слідкуйте за руками служебних махінаторів, бо цей суд – вистава, щоб відволікти людей від реальних проблем і реальної зради інтересів держави”, – наголосила вона.

Зазначимо, що вночі 30 червня, Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки у народного депутата від “Євросолідарності” Сергія Алєксєєва. У політсилі вже відреагували, назвавши обшуки черговими провокаціями та тиском.

За даними політсили, нічний обшук СБУ та ДБР проводили без постанови суду, з незрозумілими поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії. Під час обшуку вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші.

У політсилі наголосили, що раніше подібні нічні обшуки проводились в інших членів партії.

Сам нардеп також прокоментував нічні обшуки СБУ та ДБР й заявив, що це виключно політичне замовлення й “жодних доказів немає”.

Натомість у ДБР повідомили, що докази у провадженні є досить вагомими. Державне бюро розслідувань буде звертатися до суду з клопотанням про обрання народному депутату України запобіжного заходу – арешту з можливістю внесення застави у 10 млн грн.

У Центрі протидії корупції також прокоментували цю ситуацію. Там нагадали, що СБУ та ДБР повідомляють про викриття народного депутата від “Європейської Солідарності” Алєксєєва, який начебто за 50 тисяч доларів обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.