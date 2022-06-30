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Сергій Лещенко не отримує заробітну плату в Офісі президента

Колишній нардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" та позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко не отримує на посаді заробітної плати.

Четвер, 30 червня 2022, 18:08
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Про це повідомляють #Букви.

7 червня 2022 року #Букви, згідно з Законом України “Про доступ до публічної інформації”, звернулися із запитом до державного АТ “Укрзалізниця” та Офісу президента щодо того, який розмір заробітної плати, премій, надбавок, інших виплат, передбачено для членів наглядової ради АТ “Укрзалізниця” та радника Офісу президента Лещенка Сергія Анатолійовича. Тоді обидва відомства проігнорували запити.

Повторний запит #Букви надіслали туди ж 29 червня, і 30 червня отримали відповідь від Офісу президента. Ім’я та посада особи, яка відповіла на запит, не була зазначена.

Попри те, що на сторінках Офісу президента у соцмережах було розміщено відеозапис брифінгу заступника очільника наглядової ради АТ “Укрзалізниця” Сергія Лещенка із зазначенням його посади “радник керівника Офісу Президента”, згідно з відповіддю на запит, він є радником позаштатним

Також він не отримує заробітну плату, а “здійснює свою діяльність на безоплатній основі“.

Серед напрямків діяльності Сергія Лещенка, як повідомив пресцентр ОПУ, “інформаційна робота щодо викриття та спростування дезінформації, фейків і ворожих наративів, які продукує та розповсюджує ворожа пропаганда”.

Теги: Офіс Президента, війна, радник Єрмака, російсько-українська війна, Сергій Лещенко, Укрзалізниця

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