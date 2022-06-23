На початку червня #Букви надіслали запити щодо розміру зарплати Сергія Лещенка на посаді заступника керівника наглядової ради "Укрзалізниці" та на посаді радника голови Офісу президента. Попри закінчення граничних строків для відповіді, жодної інформації на зазначені запити надано не було.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялось раніше, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 No 1788-р «Питання наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця», зокрема, обрано кандидатуру переможця відбору на посаду члена наглядової ради Лещенка Сергія Анатолійовича як представника держави.

7 червня 2022 року #Букви звернулись з запитом, згідно з Законом України “Про доступ до публічної інформації”, до державного АТ “Укрзалізниця”, щодо того, який розмір заробітної плати, премій, надбавок, інших виплат, передбачено для членів наглядової ради АТ «Укрзалізниця» на 2022 рік, зокрема, Лещенка Сергія Анатолійовича. Крім цього, запит містив запитання про те, які умови повинні бути дотриманими для виплати зазначених винагород, також – яка сума винагороди (зарплата, премії, надбавки тощо) була фактично виплачена Сергію Лещенку та іншим членам наглядової ради УЗ станом на дату подання запиту?

У той же день аналогічний запит було надіслано до Офісу президента України, оскільки, як можна було дізнатись з відеозаписів брифінгів заступника очільника наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Сергія Лещенка, розміщених на сторінках ОП в соцмережах, Сергій Лещенко також обіймає посаду радника голови Офісу президента (приклади: 1, 2, 3). Запит містив запитання про те, коли Сергія Лещенка було призначено на посаду радника голови ОП, виконання яких посадових обов’язків покладено на нього та який розмір оплати праці (з усіма преміями, заохоченнями та надбавками) передбачено для Сергія Лещенка посаді радника очільника ОП.

Граничний строк для відповіді на згадані запити закінчувався 15 червня, згідно з нормами закону України “Про доступ до публічної інформації”. Цей же закон дозволяє продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження – якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних. Проте, в такому випадку розпорядник інформації зобов’язаний повідомити про продовження строку, чого не було зроблено.

Подібні дії адресатів запитів є прямим порушенням норм закону України “Про доступ до публічної інформації” та є підставою до притягнення до адміністративної відповідальності згідно з нормами статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також зазначимо, що це вже не перший випадок, коли влада ігнорує запити щодо зарплати Сергія Лещенка, детальніше про це можна дізнатись у матеріалі #Букв про спроби дізнатись розмір зарплати Лещенка в “Укрзалізниці”.