У квітні #Букви надіслали запити щодо бронювання військовозобов’язаних співробітників Офісу президента від загальної мобілізації, оголошеної указом президента 24 лютого. Попри закінчення граничних строків для відповіді, жодної інформації на зазначені запити надано не було.

Про це повідомляють #Букви.

Можливість бронювання (фактично – звільнення від мобілізації на строк до 6 місяців) встановлена законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Згідно з його нормами, військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, можуть отримати тимчасове звільнення від мобілізації, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування органів, установ, організацій та підприємств, на яких ті працюють.

Порядок здійснення такого бронювання передбачено нормами постанови Кабінету Міністрів України № 194 від 3.3.2022 “Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану”. Згідно з цією постановою, Міністерство економіки України отримує пропозиції, погоджені з Міноборони, щодо бронювання військовозобов’язаних і протягом одного робочого дня приймає відповідне рішення.

З огляду на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалось 24 лютого 2022 року, в Україні було розпочато загальну мобілізацію, на підставі указу президента Володимира Зеленського від 24 лютого 2022 за № 69/2022.

Як повідомляв пізніше Генеральний штаб Збройних Сил України, на момент повномасштабного вторгнення російської армії в Україну на деяких напрямках оборони кількість сил ворога перевищувала чисельність захисників України у 15 разів.

#Букви звернулись до Міністерства економіки України з запитом на інформацію щодо того, чи приймались рішення щодо бронювання військовозобов’язаних співробітників Офісу президента від загальної мобілізації, оголошеної указом президента. Запит аналогічного змісту, надісланий міністерству, стосувався військовозобов’язаних членів наглядової ради державного АТ “Укрзалізниця”.

Граничний строк для відповіді на згадані запити закінчувався 28 квітня, згідно з нормами закону України “Про доступ до публічної інформації”. Цей же закон дозволяє продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження – якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпоряднику інформації. Проте, в такому випадку, розпорядник інформації (Мінекономіки) зобов’язаний повідомити про продовження строку, чого не було зроблено.

Подібні дії чиновників Мінекономіки є прямим порушенням норм закону України “Про доступ до публічної інформації” та є підставою до притягнення до адміністративної відповідальності згідно з нормами статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.