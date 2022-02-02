У середу, 2 лютого, відбулося перше засідання нової Наглядової ради Акціонерного Товариства "Укрзалізниця", під час якого репрезентували нових членів ради. Окрім цього, на засіданні обрали голову Наглядової ради "УЗ" та його заступника.

Про це повідомляють на сторінці Міністерства інфраструктури України у Facebook.

Засідання відбулосяза участі міністра інфраструктури Олександра Кубракова. За словами чиновника, початок роботи нової Наглядової ради є важливим етапом для реформи корпоративного управління.

“За останні шість місяців міністерству та уряду вдалось закласти чудову основу для розвитку “Укрзалізниці”. Ми підвищили вантажні тарифи, налагодили прямі закупівлі електроенергії у виробника, нарешті вирішили питання з оподаткуванням земель, якими “УЗ” користується, дали старт десятирічній програмі оновлення парку вантажних вагонів”, – розповів Кубраков.

Міністр додав, що пріоритетом чинної влади є оновлення залізничної інфраструктури, трансформація пасажирських перевезень та вантажні перевезення.

“Впевнений, що експертиза нових членів Наглядової ради допоможе нам налагодити роботу та якомога скоріше досягнути поставлених цілей”, – зазначив глава Мінінфраструктури, представляючи нових членів наглядової ради.

Незалежними членами ради стали:

Амелін Анатолій Ігорович

Долл Александер

Карновскі Якуб

Хафер Гепард

Окрім цього, Україну у Наглядовій раді репрезентуватимуть:

Лещенко Сергій Анатолійович

Ломджарія Давід

Москаленко Сергій Валерійович

Головою Наглядової ради АТ “Укрзалізниця” був обраний Хафер Гепард. Місце його заступника отримав колишній нардеп та журналіст Сергій Лещенко.

Повідомляється, що Наглядова рада “УЗ” припинила роботу наприкінці вересня 2021 року, оскільки закінчився термін дії контрактів останніх членів ради. Вже у грудні 2021 року уряд визначив переможців відбору нових членів Наглядової ради “Укрзалізниці”.