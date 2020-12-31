Шабунін заявив про вибухівку біля квартири його тещі

Співзасновник та голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що вибухівку підклали не лише біля будинку його матері, а й біля квартири батьків дружини.

Про це він повідомив на своїй Faccebook-сторінці.

“Вибуховий пристрій підклали не лише під двері моєї мами, а й борщагівську квартиру батьків дружини”, – написав Шабунін.

Кілька хвилин тому поліція підтвердила, що знайшла вибуховий пристрій біля квартири тещі Шабуніна. Поки на місці подій працювали вибухотехніки, жителів багатоквартирного будинку довелося евакуювати.

Зазначається, що це були бойові гранати.

“Правова кваліфікація події у Києві буде надана після проведення огляду”, – додали у поліції.