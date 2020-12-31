Шабунін заявив про вибухівку біля квартири його тещі

Про це він повідомив на своїй Faccebook-сторінці.
“Вибуховий пристрій підклали не лише під двері моєї мами, а й борщагівську квартиру батьків дружини”, – написав Шабунін.
Кілька хвилин тому поліція підтвердила, що знайшла вибуховий пристрій біля квартири тещі Шабуніна. Поки на місці подій працювали вибухотехніки, жителів багатоквартирного будинку довелося евакуювати.
Зазначається, що це були бойові гранати.
“Правова кваліфікація події у Києві буде надана після проведення огляду”, – додали у поліції.
- Напередодні в Національній поліції повідомили, що біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна в Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій. На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
- У гранатах, які підклали під двері квартири матері керівника “Центру протидії корупції” Віталія Шабуніна, вибухівки не виявили.
- У ніч з 22 на 23 липня голові “Центру протидії корупції” (ЦПК) Віталію Шабуніну підпалили будинок. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу.