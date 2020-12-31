Шабунін заявив про вибухівку біля квартири його тещі

Covid-19 Україна

оновлено 31.12.2020 о 14:02

Всього:

1055047 (+9699)

Хворіють:

326521 (+9699)

Вилікувались:

709993 (+11803)

Померло:

18533 (+209)

15:01 В «Укрзалізниці» розповіли, скільки українців зустрінуть Новий рік у поїздах
15:00 Єлизавета II нагородила лицарським титулом гонщика «Формули-1» Льюїса Гамільтона
14:42 Після виявлених гранат біля квартир матері і тещі поліція запропонувала Шабуніну охорону
14:26 У Китаї зафіксували перший випадок зараження новим штамом COVID-19
14:00 Умовою поставки COVID-вакцини Sinovac є її ефективність не менше 70%, – Степанов
13:56 Курс Bitcoin в останній день року оновив історичний максимум
13:23 Секретна служба США змінює склад охорони Байдена
12:29 Температурні рекорди: в Києві 30 грудня стало найтеплішим за 140 років
11:58 Жителів Единбурга з прийдешнім Новим роком привітали яскравим шоу дронів
11:49 Сенатор-республіканець збирається оскаржити в Конгресі США підсумки президентських виборів
11:00 У Києві за добу – понад 1300 нових хворих на COVID-19 і 22 летальні випадки
10:59 Туреччина скасувала обов'язкове ПЛР-тестування для транзитних авіапасажирів
10:35 Туреччина з 30 грудня вимагатиме ПЦР-тести від авіапасажирів
10:25 У гранатах, підкинутих під квартиру матері Шабуніна, вибухівку не виявили, – прокуратура
09:18 Канада вимагатиме пасажирів негативний тест на COVID-19
08:32 За минулу добу в Україні зафіксовано 9 699 випадків COVID-19
08:08 31 грудня 2020 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:40 Лещенко та Микитась повідомили про погрози членам своїх сімей
07:15 В останній день 2020-го в Україні дощитиме
00:56 Кличко в масці-бороді привітав українців з Новим роком: відео
00:31 Поліція знайшла гранати біля квартири матері Шабуніна

30 грудня

23:59 Опубліковано новий геймплейний трейлер шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 (відео)
23:29 Прем'єр Великої Британії підписав торговельну угоду з ЄС
22:58 У Зеленського відреагували на заяву КСУ щодо Тупицького: юридично нікчемна
22:27 У Мінцифри похвалилися, що «білі хакери» не знайшли критичних вразливостей в додатку Дія
20:59 Дженніфер Лопес кардинально змінила імідж для нового кліпу
20:57 Букви та кадри. 2020 рік в об'єктиві Олександра Кужельного
20:37 Не лише коронавірус: майже 700 тисяч українців захворіли на грип у грудні
20:22 Футболісти збірної України записали новорічне привітання: відео

Шабунін заявив про вибухівку біля квартири його тещі

Співзасновник та голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що вибухівку підклали не лише біля будинку його матері, а й біля квартири батьків дружини.

Четвер, 31 грудня 2020, 14:22

Про це він повідомив на своїй Faccebook-сторінці.

“Вибуховий пристрій підклали не лише під двері моєї мами, а й борщагівську квартиру батьків дружини”, – написав Шабунін.

Кілька хвилин тому поліція підтвердила, що знайшла вибуховий пристрій біля квартири тещі Шабуніна. Поки на місці подій працювали вибухотехніки, жителів багатоквартирного будинку довелося евакуювати. 

Зазначається, що це були бойові гранати. 

“Правова кваліфікація події у Києві буде надана після проведення огляду”, – додали у поліції.

  • Напередодні в Національній поліції повідомили, що біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна в Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій. На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
  • У гранатах, які підклали під двері квартири матері керівника “Центру протидії корупції” Віталія Шабуніна, вибухівки не виявили.
  • У ніч з 22 на 23 липня голові “Центру протидії корупції” (ЦПК) Віталію Шабуніну підпалили будинок. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу.
Теги: вибухівка, погрози, Шабунін

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись