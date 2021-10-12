Фінська компанія створила опріснювачі морської води на базі сонячної енергії – вони безпечні для навколишнього середовища та людей.

Про це повідомляє американське видання Good News Network.

Фінська компанія з технологій водопостачання Solar Water Solutions (SWS) після кількох років досліджень розпочала етап тестування системи опріснення морської води на базі сонячної енергії. Виробники гарантують відсутність шкідливих викидів, близькі до нуля експлуатаційні витрати, відсутність акумуляторів або хімікатів у процесі обробки та екологічну технологію очищення.

Частка прісної води складає лише 3% від її загальної кількості. Щороку мільйони людей страждають від дефіциту питної води.

Solar Water Solutions за підтримки кліматичного фонду FM установила 200 систем в окрузі Кітуї в Кенії. Система опріснює від 4000 до 7000 літрів з морської води та до 10 000 літрів – з солонуватої. SWS планують забезпечити понад 400 000 жителів Кенії придатною для споживання водою.

Генеральний директор Solar Water Solutions назвав цей проєкт проривом у водній інфраструктурі на сонячних батареях, адже у перспективі жителі засушливих регіонів зможуть мати доступ до прісної води.

SWS використовує метод зворотного осмосу, який, хоча і був ефективним, виявився небезпечним як для людини, так і для природного середовища. Компанія зуміла мінімізувати небезпечні аспекти використання цієї технології. Тепер процес опріснення води безпечний і для тих, хто її споживає, і для природи.