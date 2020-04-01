Covid-19 Україна

оновлено 01.04.2020 о 20:02

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«Шашлики можуть вилізти боком»: Зеленський закликав українців залишатися вдома

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян не відвідувати парки та пляжі й не влаштовувати пікніки під час карантину, оскільки це може "вилізти боком".

Середа, 1 квітня 2020, 19:36

Про це йшлося в сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.

Так Зеленський закликав українців “подорослішати” та продовжувати залишатися вдома під час карантину, введеного через пандемію коронавірусу COVID-19.

Президент зазначив, що українцям варто утриматися від відвідування парків та пляжів, а також не влаштовувати пікніки та не смажити шашлики, оскільки такі дії можуть “вилізти боком”.

“Ми благаємо вас залишатися вдома. Пляжі ніхто не вкраде, пісок вагонами ніхто не вивезе, парки нікуди не зникнуть, а прогулянки почекають. Шашлики можуть вилізти, вибачте, боком. Усвідомте все це”, — сказав він.

Теги: COVID19, Володимир Зеленський, Пандемия, Коронавірус, карантин, пикник

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