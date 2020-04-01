«Шашлики можуть вилізти боком»: Зеленський закликав українців залишатися вдома

Про це йшлося в сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.
Так Зеленський закликав українців “подорослішати” та продовжувати залишатися вдома під час карантину, введеного через пандемію коронавірусу COVID-19.
Президент зазначив, що українцям варто утриматися від відвідування парків та пляжів, а також не влаштовувати пікніки та не смажити шашлики, оскільки такі дії можуть “вилізти боком”.
“Ми благаємо вас залишатися вдома. Пляжі ніхто не вкраде, пісок вагонами ніхто не вивезе, парки нікуди не зникнуть, а прогулянки почекають. Шашлики можуть вилізти, вибачте, боком. Усвідомте все це”, — сказав він.
- З 29 березня в столиці заборонені масові зібрання в парках або інших зонах відпочинку під час карантину (зокрема, пікніки). Мер Києва Віталій Кличко розповів, які штрафи загрожують порушникам.
- У Дніпрі на період карантину закрили парки та заборонили ремонти в квартирах.