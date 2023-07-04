Джерело: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
За словами директора організації Рафаеля Гроссі, єдину лінію електропередачі 750 кіловольтів, що залишилася з чотирьох, було відключено о 01:21.
“Невідомо, що стало причиною відключення електроенергії і як довго воно триватиме”, — заявив він.
За його словами, ЗАЕС зазнає серйозних проблем з електропостачанням за межами майданчика з моменту початку повномасштабної війни. Це посилює ризики для ядерної безпеки та безпеки об’єкта, який перебуває на лінії фронту.
“Відключення лінії електропередачі 750 кВ призвело до того, що для отримання електроенергії за межами майданчика, необхідної, наприклад, для перекачування охолоджувальної води для станції, ЗАЕС довелося перейти на єдину резервну лінію електропередачі 330 кВ”, — додав глава МАГАТЕ.
Чотири місяці тому лінію 330 кВ було пошкоджено, а вдалося її під’єднати до станції лише 1 липня.
“Цього разу АЕС вдалося уникнути повної втрати всього зовнішнього електропостачання, що вже траплялося сім разів під час конфлікту, але останнє відключення лінії електропередачі знову демонструє нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на АЕС”, — підкреслив Гроссі.
Ще Рафаель Гроссі наполягає на вживанні додаткових заходів для стабілізації рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС.
- 18 червня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку захопила й контролює.
- Вже 22 червня Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.
- Також в інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.
- Водночас фахівці Інституту вивчення війни допускають, що РФ зумисне сигналізує про можливість диверсії на ЗАЕС, аби змусити Україну відмовитись від контрнаступу.
- Також попри занепокоєння української влади, США не бачать ознак того, що РФ готова здійснити підрив ЗАЕС.
- За останніми даними української розвідки, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції.