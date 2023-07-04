Джерело: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

За словами директора організації Рафаеля Гроссі, єдину лінію електропередачі 750 кіловольтів, що залишилася з чотирьох, було відключено о 01:21.

За його словами, ЗАЕС зазнає серйозних проблем з електропостачанням за межами майданчика з моменту початку повномасштабної війни. Це посилює ризики для ядерної безпеки та безпеки об’єкта, який перебуває на лінії фронту.

“Невідомо, що стало причиною відключення електроенергії і як довго воно триватиме”, — заявив він.

“Відключення лінії електропередачі 750 кВ призвело до того, що для отримання електроенергії за межами майданчика, необхідної, наприклад, для перекачування охолоджувальної води для станції, ЗАЕС довелося перейти на єдину резервну лінію електропередачі 330 кВ”, — додав глава МАГАТЕ.

Чотири місяці тому лінію 330 кВ було пошкоджено, а вдалося її під’єднати до станції лише 1 липня.

“Цього разу АЕС вдалося уникнути повної втрати всього зовнішнього електропостачання, що вже траплялося сім разів під час конфлікту, але останнє відключення лінії електропередачі знову демонструє нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на АЕС”, — підкреслив Гроссі.

Ще Рафаель Гроссі наполягає на вживанні додаткових заходів для стабілізації рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС.