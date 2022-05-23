Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.
Новіков наголосив, що заяви Медведчука — це слова тих, хто ці слова писав. Він переконаний, що Медведчук читав з надрукованого тексту.
“І питання не в тому, чи ми віримо, чи не віримо Медведчуку – дивне було б питання. Питання в тому, чому саме зараз було прийняте таке рішення, щоб саме цей текст оголосити вустами Медведчука”, – зазначив адвокат.
Він наголосив, що наразі слова Медведчука – це не сенсація, але дуже погана новина: це логіка, яка присутня в людей наприкінці третього місяця гарячої фази цієї війни. Те, що вони нехтують тим, як це вплине на ситуацію всередині суспільства, нашу єдність, якої дотримувалися весь цей час.
“Якщо країна переросла питання Шкарлета, якщо країна переросла багато інших питань, то, на жаль, вона питання переслідування опозиції, видається, що думкою деяких людей у наших керівних органах не переросла. Це дуже не на часі”, – резюмував Новіков.
23 травня на офіційному сайті та на сторінках в соцмережах Служба безпеки України опублікувала повідомлення про надання затриманим нардепом Віктором Медведчуком свідчень щодо виведення з держвласності нафтопроводу “Самара – Західний напрямок” і закупівлі вугілля в так званих “Л/ДНР”. На повідомлення Служби безпеки відреагували у партії “Європейська Солідарність”, назвавши його очевидною інформаційною диверсією в інтересах країни-агресора.
- Нагадаємо, 12 квітня стало відомо про затримання українського нардепа від партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука. Нардепу, перебуваючи під домашнім арештом за підозрою у держзраді, вдалось втекти після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Півтора місяця Медведчук переховувався, поки його не затримали співробітники СБУ.
- Колишній президент Росії Дмитро Медведєв доволі емоційно зреагував на затримання одного із лідерів “ОПЗЖ”, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука. Медведєв порадив українській владі “бути обережними та міцно зачиняти двері на ніч”.
- 5 травня ДБР арештувало майно родин затриманого лідера “ОПЗЖ” Віктора Медведчука,яке могло бути отримане у незаконний спосіб.
- Також дружина підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко дала пресконференцію у Москві, де поскаржилась пропагандистським ЗМІ на те, що не може знайти свого чоловіка.