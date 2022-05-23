Адвокат Ілля Новіков заявив, що атака на п’ятого президента та лідера політичної партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка під час гарячої фази війни свідчить, що влада не готова відмовитись від практики переслідування опозиції.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Новіков наголосив, що заяви Медведчука — це слова тих, хто ці слова писав. Він переконаний, що Медведчук читав з надрукованого тексту.

“І питання не в тому, чи ми віримо, чи не віримо Медведчуку – дивне було б питання. Питання в тому, чому саме зараз було прийняте таке рішення, щоб саме цей текст оголосити вустами Медведчука”, – зазначив адвокат.

Він наголосив, що наразі слова Медведчука – це не сенсація, але дуже погана новина: це логіка, яка присутня в людей наприкінці третього місяця гарячої фази цієї війни. Те, що вони нехтують тим, як це вплине на ситуацію всередині суспільства, нашу єдність, якої дотримувалися весь цей час.