Під час Другої світової війни США скинули атомну бомбу на Хіросіму, знищивши 90% міста. Минулого року, за словами дослідників, океан нагрівся до позначки, що дорівнює енергії п’яти з цих бомб, які вибухають під водою "кожну секунду протягом 24 годин на добу впродовж усього року".

Про це повідомляє CBS NEWS.

Джон Абрахам, професор університету Сент-Томас, є одним із понад дюжини вчених, які цього тижня показали, що океан у 2022 році був “найспекотнішим з усіх, які коли-небудь реєстрували люди”. Кількість тепла приблизно в 100 разів більша, ніж електроенергія, вироблена в усьому світі за 2021 рік.

Чотири басейни семи регіонів світового океану – північна частина Тихого океану, Північна Атлантика, Середземне море та Південний океан – мали найвищі рекорди тепла з 1950-х років.

Це вже четвертий випадок поспіль, коли обсяг тепла в океані перевершує рекорди, побиті минулого року. “Це постійна тенденція. — зауважує Абрахам. — З кожним роком усе гірше”.

Ось що результати означають для поточного стану планети та майбутнього.

Більше палива для екстремальних погодних умов

За словами Абрахама, коли океани нагріваються і коли нагрівається Земля, погода стає ще дикішою. Найновіший приклад цього можна побачити в Каліфорнії, яка тижнями зазнала сильних повеней і рекордних дощів. Причиною збільшення інтенсивності штормів став ріст тепла в атмосфері.

Зростання показників температури призвело до ще однієї проблеми в океані – його здатності до саморегулювання. Останнє дослідження пояснює, що цей процес є “центральним елементом кліматичної системи Землі”. Але з 1960 року дослідники підрахували, що стратифікація (розділення водних шарів), що ускладнює цей процес, зросла на 5,3% у верхніх 2000 метрів океану та приблизно в чотири рази більше, ніж у верхніх 150 метрів.

“Ми виявили, що змішування відбувається рідше. – коментує Абрахам. – Через зміну клімату та через те, що ми сильно нагріли поверхневі води, вони не можуть опускатися вниз… І це проблематично. Цю проблему можливо розв’язати сьогодні за допомогою сучасних технологій, нам просто потрібно почати це робити”, — додає Абрахам, сказавши, що бездіяльність в даному контексті це “нерозумно”, якщо взяти до уваги вартість кліматичних катастроф, яка тільки в США торік перевищила 165 мільярдів доларів.

Наприклад, вартість зеленої енергії суттєво знизилася за останні роки, і в багатьох випадках вона тепер на одному рівні з вугіллям або навіть дешевша. За останнє десятиліття вартість встановлення сонячних панелей впала більш ніж на 60%.

За словами Абрахама, світ досягнув економічної переломної точки, коли використання чистої енергії починає мати економічний сенс.