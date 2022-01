Про це повідомляє The Guardian.

Дослідник впевнений, що життя зможе приносити максимум задоволення, тільки якщо в ньому будуть страждання та біль. Хоча люди намагаються прагнути задоволення і комфорту, уникаючи марних хвилювань, постійного стану щастя неможливо досягти.

“Я думаю, що гедонізм — жахлива теорія. Моя остання книга, The Sweet Spot: Suffering, Pleasure, and the Key to a Good Life, обґрунтовує іншу теорію того, чого хочуть люди. Я стверджую, що ми не лише прагнемо насолоди, ми також хочемо жити значущим життям – і це передбачає охоче переживання болю, тривоги та боротьби. Ми бачимо цінність у вибраних стражданнях”, – зазначає Пол Блум.