Про це повідомляє The Guardian.
Дослідник впевнений, що життя зможе приносити максимум задоволення, тільки якщо в ньому будуть страждання та біль. Хоча люди намагаються прагнути задоволення і комфорту, уникаючи марних хвилювань, постійного стану щастя неможливо досягти.
“Я думаю, що гедонізм — жахлива теорія. Моя остання книга, The Sweet Spot: Suffering, Pleasure, and the Key to a Good Life, обґрунтовує іншу теорію того, чого хочуть люди. Я стверджую, що ми не лише прагнемо насолоди, ми також хочемо жити значущим життям – і це передбачає охоче переживання болю, тривоги та боротьби. Ми бачимо цінність у вибраних стражданнях”, – зазначає Пол Блум.
Для прикладу професор психології зазначає, що люди охоче піднімаються в гори, бігають марафони або отримують удари кулаком по обличчю в спортзалах. Деякі, як підкреслює Блум, вибирають йти на війну, і, хоча вони не хочуть бути покаліченими чи вбитими, вони сподіваються випробувати виклик, страх і боротьбу.
“Біль може відвернути нас від наших тривог і навіть допомогти нам вийти за межі самого себе. Вибір страждати може служити соціальним цілям – він може показати, наскільки ми жорсткі, або служити криком про допомогу. Неприємні емоції, такі як страх і смуток, є частиною гри та фантазії і можуть принести моральне задоволення. А зусилля, боротьба та труднощі можуть у правильному контексті призвести до радості майстерності та потоку”, – резюмував вчений.
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