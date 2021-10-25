Станом на 25 жовтня до червоної карантинної зони належать шість регіонів, в жовтій зоні - чотири області, решта - у помаранчевій.

Про це повідомляє МОЗ України.

Так, до червоної зони епідемічної небезпеки належить Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.

У жовтій зоні – Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області. Решта регіонів – у помаранчевій зоні епіднебезпеки.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, в цілому по країні складає 614 на 100 тис. населення. У Києві рівень захворюваності – 389 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності фіксується у Херсонській області – 1 141 на 100 тис. населення, Сумській – 1 081 та Луганській – 1 066.