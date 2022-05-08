Шкода, що у деяких політиків немає такту, а є лише цинізм – Паламар із «Азову» про евакуацію цивільних

Заступник командира полку Нацгвардії "Азов" Святослав Паламар (Калина) наголосив, що попри проведення евакуації з "Азовсталі" та звітів політиків про це, невідомо, чи усі евакуйовані.

Про це розповів військовий під час пресбрифінгу.

“За останні три дні було евакуйовано цивільних із заводу “Азовсталь“. Чи всіх евакуйовано? Ми цього твердо сказати не можемо, оскільки жодна міжнародна організація чи владна структура, політики наші українські не приїхали сюди, на територію “Азовсталі“, немає спецтехніки, щоб розібрати всі завали”, – наголосив Паламар.

Він також додав, що йому шкода, що це все відбувається з “різкими” словами про те, що “нам вдалося“, “ми все зробили“, “наказ виконано” і так далі“.

Також Святослав Паламар звинуватив “деяких” політиків у цинізмі та відсутності такту.

“Надзвичайно болить те, що від деяких політиків під час переговорів було чути заяви, що ви, хлопці, займаєтеся якимись своїми справами та тягнете час для того, щоб вивести всіх цивільних. Це було сказано нашому командиру, герою України Денису Прокопенку. Ця людина командує гарнізоном, командує обороною Маріуполя… “Наші справи” – це як раз і означає захист народу України та захист цивільних. І дуже шкода, що у деяких політиків немає такту, а є лише цинізм – цинізм про те, що це успішна операція з евакуації цивільних”, – стверджує заступник командира “Азову”.

Він додав, що та території заводу наразі є безліч загиблих – як цивільних, так і військових. Десятки тисяч жителів Маріуполя, які загинули внаслідок агресії РФ, все ще не евакуйовані.

Паламар нарікав, що військові два з половиною місяці благали весь світ евакуювати цивільних. І лише зараз це виконали, і то не до кінця.

“Ми два з половиною місяці просимо весь світ, журналістів, політиків про те, щоб евакуювати цивільних. І лише зараз нам вдалося пару сотень цивільних евакуювати. А ще безліч цивільних було евакуйовано на територію, підконтрольну Російській Федерації. Це радість крізь сльози, тому що до кінця робота не зроблена”, – наголосив військовий.

Нагадаємо, попри офіційні повідомлення влади, за 2 дні у Запоріжжі #Букви не зустріли жодної евакуюваної людини з Маріуполя.