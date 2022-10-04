Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.
Порошенко заявив, що просування українського питання зараз є порядком денним. Він наголосив, що Україна потребує більше сучасної та потужної зброї, і це він підіймав під час зустрічі з союзниками.
“Сьогодні ми говорили у Швеції конкретно про можливо найкращу у світі артилерійську установку ARCHER, яка зникає з позицій вже за 20 секунд після перших 6-10 пострілів. Про гранатомети Carl Gustaf, про системи радіоелектронної боротьби і багато інших позицій”, – розповів п’ятий президент.
Він наголосив також, що зброя для ЗСУ є гарантією скорішого настання миру шляхом перемоги України. І ця перемога стане також перемогою Заходу, адже президент РФ Володимир Путін також є загрозою для цивілізованого світу.
“Ця перемога буде не тільки перемогою українського війська, а перемогою всього Західного світу. Бо Путін у своєму виступі майже не згадував Україну. А 99% уваги приділяв Західному світу, англосаксам, США. Тому це не просто допомога Україні, а спільна інвестиція у спільну перемогу”, – стверджує Порошенко.
Політик наголосив і на необхідності надання нашій державі членства НАТО, адже Україна зараз захищає не лише себе, а й увесь світ. Також 5 стаття Північноатлантичного альянсу є єдиною запорукою нашої безпеки.
“Жодної альтернативи у світі не існує. Якщо раніше хтось думав, що 5 стаття Північноатлантичної угоди є “парасолькою”, яка захищає Західний світ, то сьогодні – і я намагався це донести – якраз Україна є тією “парасолькою” над НАТО, яка має врятувати світ від божевільного Путіна. І ніякі повторення Бухарестського саміту або Будапештського меморандуму, коли нам дають недійсні гарантії або кажуть, що двері НАТО відкриті, а насправді тримають їх на замку, ми не приймемо”, – наголосив Порошенко.
Він додав, що Україна заплатила дуже високу ціну за євроатлантичні прагнення. І йдеться уже не про План дій щодо членства, а конкретне прийняття нашої держави.
“Шлях до миру йде через поразку Росії. Щоб останній російський солдат покинув українську територію. Спільна європейська стратегія депутінізації Європи та світу полягає у членстві України в НАТО”.
- За словами амбасадорки України в НАТО Наталі Галібаренко, заява України на вступ перевела обговорення до рівня Міністрів оборони Альянсу. Дискусія щодо прийняття нашої держави, ймовірно, розпочнеться в середині жовтня.
- Глава НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським наголосив на непохитній підтримці України альянсом спільно з союзниками.
- Після того, як цього місяця міністр оборони Шольца Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччині довелося зберегти свої танки, щоб виконати свої зобов’язання перед НАТО, генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг відповів, що озброїти Україну – важливіше.