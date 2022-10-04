П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв участь у міжнародній безпековій конференції у Вісбі (Швеція) та закликав надати Україні членство в НАТО, як це було у випадку Швецією та Фінляндією.

Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.

Порошенко заявив, що просування українського питання зараз є порядком денним. Він наголосив, що Україна потребує більше сучасної та потужної зброї, і це він підіймав під час зустрічі з союзниками.

“Сьогодні ми говорили у Швеції конкретно про можливо найкращу у світі артилерійську установку ARCHER, яка зникає з позицій вже за 20 секунд після перших 6-10 пострілів. Про гранатомети Carl Gustaf, про системи радіоелектронної боротьби і багато інших позицій”, – розповів п’ятий президент.

Він наголосив також, що зброя для ЗСУ є гарантією скорішого настання миру шляхом перемоги України. І ця перемога стане також перемогою Заходу, адже президент РФ Володимир Путін також є загрозою для цивілізованого світу.

“Ця перемога буде не тільки перемогою українського війська, а перемогою всього Західного світу. Бо Путін у своєму виступі майже не згадував Україну. А 99% уваги приділяв Західному світу, англосаксам, США. Тому це не просто допомога Україні, а спільна інвестиція у спільну перемогу”, – стверджує Порошенко.

Політик наголосив і на необхідності надання нашій державі членства НАТО, адже Україна зараз захищає не лише себе, а й увесь світ. Також 5 стаття Північноатлантичного альянсу є єдиною запорукою нашої безпеки.

“Жодної альтернативи у світі не існує. Якщо раніше хтось думав, що 5 стаття Північноатлантичної угоди є “парасолькою”, яка захищає Західний світ, то сьогодні – і я намагався це донести – якраз Україна є тією “парасолькою” над НАТО, яка має врятувати світ від божевільного Путіна. І ніякі повторення Бухарестського саміту або Будапештського меморандуму, коли нам дають недійсні гарантії або кажуть, що двері НАТО відкриті, а насправді тримають їх на замку, ми не приймемо”, – наголосив Порошенко.

Він додав, що Україна заплатила дуже високу ціну за євроатлантичні прагнення. І йдеться уже не про План дій щодо членства, а конкретне прийняття нашої держави.

“Шлях до миру йде через поразку Росії. Щоб останній російський солдат покинув українську територію. Спільна європейська стратегія депутінізації Європи та світу полягає у членстві України в НАТО”.