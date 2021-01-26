Про це він заявив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді, інформує кореспондент #Букв.

“Коротко: газ із Росії закуповувати напряму наш Уряд не має наміру. Крапка”, – наголосив прем’єр.

Відповідаючи на запитання Ірини Фріз (нардепа від “Європейської Солідарності”), “чому держкомпанія “Центренерго” продає олігархові Коломойському електроенергію більш ніж на третину дешевше за ринкову вартість”, Шмигаль заявив, що ціни “встановлює ринок”.

“Електроенергія на ринку промислових споживачів торгується як на ринку – встановлюються біржові ціни, і вони встановлюються ринком. Це не регульований тариф, а ринкові відносини. І всі компанії-виробники мають можливість продавати електроенергію за тією ціною, яка встановлюється на біржі для того чи іншого ринку. Так і відбувається сьогодні в Україні. Це важливий момент для уникнення корупції: ринкові ціни на електроенергію, зокрема і на газ”, – повідомив Шмигаль.

Як відомо, тимчасово виконуючий обов’язки міністра енергетики України Юрій Вітренко запропонував “розблокувати експорт газу з Росії”, який здійснюватимуть “незалежні компанії з РФ”. За словами очільника Міненерго, це такі компанії, як “Роснефть” (контрольний пакет акцій якої належить державній компанії “Роснефтегаз”), “Новатек” і неназвані “європейські компанії”.

На думку Вітренка, “це істотно знизить ціну на газ на оптовому ринку”.

Варто зазначити, що Україна вже понад 5 років не імпортує газ із Росії для власних потреб (з листопада 2015 року). Замість цього був запущений реверс і поставки блакитного палива з Європи.

Наразі через Україну здійснюється транзит російського газу до Європи (згідно з домовленістю між “Газпромом” і “Нафтогазом України”).