Ольга Буславець, яку пропонували на посаду міністра енергетики, а потім її кандидатуру відкликав президент Володимир Зеленський, може бути призначена в.о. міністра.

Про це повідомили джерела #Букв.

Оскільки посада залишається вакантною, а до Буславець у фракції “Слуги народу” багато питань через її зв’язки з ДТЕК, у фракції обговорювали кандидатуру депутата Олега Семінського на цю посаду.

“І може, на нього і вистачило б голосів, адже заступник голови профільного комітету, але Шмигаль явно благоволить до Буславець. Тому вона може стати в.о.”, – сказав співрозмовник #Букв

“Їй дадуть випробувальний термін кілька місяців і потім знову внесуть до ВР”, – повідомив #Буквам ще один нардеп з “Слуги народу”.

Колишня генеральна директорка Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та навколишнього середовища Ольга Буславець у жовтні 2019 року була одним з розробників проєкту постанови Кабміну, якою пропонувалося надати ТОВ «ДТЕК Східенерго» ціну на газ нижчу від ціни продажу «Нафтогазом» населенню та іншим захищеним споживачам (ПСО) на 46%-69%.

29 березня, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія представили депутатам фракції кандидатів на посади міністра фінансів, міністра енергетики і міністра охорони здоров’я.