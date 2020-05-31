Народний депутат від "Слуги народу", колишній гендиректор групи "1+1 медіа" Олександр Ткаченко повідомив про намір брати участь у праймеріз "СН" на вибори мера Києва.

Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні День міста, і для кожного з нас воно має свій вимір прекрасного, на лівому чи правому березі. Головне, що нас об’єднує — це гордість за історію древньої столиці. Думаю, настав час повернути гордість за те, яке місто може бути сьогодні та завтра. Містом для людей, а не для ненажерливих чиновників чи забудовників. Місто, в якому жити достойно, красиво і приємно”, – зазначив Ткаченко.

“Тому вирішив брати участь у праймеріз “Слуги народу” на вибори мера міста. Повернемо собі гордість за Київ”, – додав нардеп.

Як відомо, ще влітку минулого року мер Києва Віталій Кличко відзначав, що президент України Володимир Зеленський планує призначити на посаду голови Київської міської держадміністрації “свою людину”.

У ЗМІ тим часом публікувалася інформація про можливе призначення ексгендиректора телеканалу “1+1” Олександра Ткаченка на посаду голови КМДА. Сам Ткаченко допускав, що може зайняти крісло голови КМДА замість Віталія Кличка.

Згодом таку можливість підтверджував і Володимир Зеленський. Але далі заяв справа не пішла.