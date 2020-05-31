Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.
“Сьогодні День міста, і для кожного з нас воно має свій вимір прекрасного, на лівому чи правому березі. Головне, що нас об’єднує — це гордість за історію древньої столиці. Думаю, настав час повернути гордість за те, яке місто може бути сьогодні та завтра. Містом для людей, а не для ненажерливих чиновників чи забудовників. Місто, в якому жити достойно, красиво і приємно”, – зазначив Ткаченко.
“Тому вирішив брати участь у праймеріз “Слуги народу” на вибори мера міста. Повернемо собі гордість за Київ”, – додав нардеп.
Як відомо, ще влітку минулого року мер Києва Віталій Кличко відзначав, що президент України Володимир Зеленський планує призначити на посаду голови Київської міської держадміністрації “свою людину”.
У ЗМІ тим часом публікувалася інформація про можливе призначення ексгендиректора телеканалу “1+1” Олександра Ткаченка на посаду голови КМДА. Сам Ткаченко допускав, що може зайняти крісло голови КМДА замість Віталія Кличка.
Згодом таку можливість підтверджував і Володимир Зеленський. Але далі заяв справа не пішла.
- Сьогодні народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський також оголосив про своє бажання взяти участь у праймеріз “СН” на посаду мера Києва.
- Раніше народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Куницький опублікував звернення до президента з проханням провести внутрішньопартійний праймеріз перед місцевими виборами. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що підтримуватиме кандидата в мери Києва від “Слуги народу”. Він уточнив, що праймеріз, про які просили його депутати, відбудуться.