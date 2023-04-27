Глава українського уряду Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським Франциском у Ватикані. Під час зустрічі він попросив у Понтифіка допомоги з поверненням додому депортованих до РФ українських дітей.

Про це повідомляє Укрінформ.

На зустрічі український прем’єр-міністр та Папа Франциск обговорили формулу миру та допомогу у поверненні українських дітей, яких РФ незаконно вивезла на свою територію

“Я попросив його святість про допомогу у поверненні додому українців, українських дітей, яких утримують, які арештовані, депортовані до Росії злочинним способом”, – сказав Шмигаль.

Також за словами Шмигаля, з Понтифіком він обговорив запропоновану українським президентом Володимиром Зеленським формулу миру і можливий шлях її реалізації та допомогу Ватикану у цьому питанні.

“Я також запросив святого отця особисто відвідати Україну”, – додав прем’єр.

Додамо, що до Ватикану Денис Шмигаль прибув у середу, 26 квітня. Він вже взяв участь у двосторонній конференції з питань відновлення України у Римі, провів зустріч з президентом, головою Ради міністрів Італійської Республіки та головами палат італійського парламенту.