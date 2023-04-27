Про це повідомляє Укрінформ.
Під час зустрічі український прем’єр-міністр та Папа Франциск обговорили формулу миру та допомогу у поверненні українських дітей, яких РФ незаконно вивезла на свою територію.
“Я попросив його святість про допомогу у поверненні додому українців, українських дітей, яких утримують, яких арештовано, депортовано до Росії злочинним способом”, – сказав Шмигаль.
Також, за словами Шмигаля, із Папою Римським він обговорив запропоновану українським президентом Володимиром Зеленським формулу миру і можливий шлях її реалізації та допомогу Ватикану у цьому питанні.
“Я також запросив святого отця особисто відвідати Україну”, – додав прем’єр.
Додамо, що до Італії Денис Шмигаль прибув у середу, 26 квітня. Він вже взяв участь у двосторонній конференції з питань відновлення України у Римі, провів зустріч з президентом, головою Ради міністрів Італійської Республіки та головами палат італійського парламенту.
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