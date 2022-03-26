Шойгу з‘явився на пресконференції та обговорив з головою Мінфіна РФ постачання зброї для війни з Україною

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів офіційну пресконференцію на тлі чуток щодо його місця перебування та стану здоров'я під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє CNN.

Також Шойгу зустрівся з головою Міністерства фінансів Росії, щоб обговорити питання забезпечення постачання передового озброєння для російсько-української війни. За його словами, це роботизовані комплекси, засоби інформаційного забезпечення та радіоелектронної боротьби й матеріально-технічне забезпечення.

“Враховуючи те, що державне фінансування цього року на 15% більше, ніж у попередньому році, ми ​​повинні звернути увагу на те, що потребує особливої ​​пильності при виконанні держзамовлення”, — зазначив Шойгу.

Раніше Шойгу стверджував, що попри санкції проти Росії, рівень виконання державних контрактів становить 85%. Однак є сумніви щодо того, що Росія може продовжувати виробляти високотехнологічну зброю на тлі жорстких міжнародних санкцій, особливо якщо закупівля деяких технологій обмежена.

Останніми днями ширилися чутки щодо місця перебування Шойгу, оскільки міністр оборони в останні кілька тижнів не з’являвся на публічних заходах, попри провідну роль у російсько-українській війні.

У четвер прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати повідомлення ЗМІ та припущення про те, що у Шойгу проблеми зі здоров’ям.

“У міністра оборони зараз багато чого. Спеціальна військова операція триває. Звичайно, зараз не зовсім час для медійної активності, це цілком зрозуміло”, — сказав він, коли у CNN запитали про відсутність Шойгу.

Водночас радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, куди зник міністр оборони РФ Сергій Шойгу. За інформацією Геращенка, у російського міністра стався інфаркт.

Геращенко уточнив, що це відбулось після того, як президент РФ Володимир Путін “жорстко” поспілкувався з Шойгу щодо провалу “спецоперації” в Україні.