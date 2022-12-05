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Шольц планує зробити Німеччину гарантом європейської безпеки

Німеччина має стати головним гарантом європейської безпеки, вважає канцлер ФРН Олаф Шольц, який представив нову стратегічну концепцію федерального уряду, котра зокрема передбачає посилення ЗСУ.

Понеділок, 5 грудня 2022, 23:24
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Про це повідомляє DW.

За його словами, нова роль Німеччини вимагає нову стратегічну культуру.

“І національна стратегія у сфері безпеки, яку ми приймемо найближчими місяцями, враховуватиме цю обставину”, – написав він у статті, опублікованій 5 грудня американським виданням Foreign Affairs.

Для цього Берлін має інвестувати у бундесвер, зміцнювати європейську військову промисловість, збільшувати свою військову присутність на східному фланзі НАТО, а також навчати та оснащувати Збройні сили України, заявив глава німецького уряду.

За словами Шольца, національна безпекова стратегія має підготувати Німеччину до нової загрози в Європі, яка виникла в результаті повномасштабної війни РФ проти України. Віддавши наказ про напад на Україну, президент РФ Володимир Путін “зруйнував європейську та міжнародну безпекову архітектуру”, що створювалася десятиліттями. РФ кинула виклик “основним принципам міжнародного права, закріпленим у Статуті ООН”, заявив Шольц.

Він наголосив, що РФ прагне силою перекроїти кордони та знову розділити світ на блоки та сфери впливу, але Німеччина та Європа можуть допомогти захистити заснований на правилах міжнародний порядок.

“Світ не повинен допустити, щоб Путін досяг свого. Ми повинні покласти край реваншистському імперіалізму Росії “, – зазначив він. За словами німецького канцлера, абсолютно зрозуміло, що війна не закінчиться перемогою РФ, а місія Путіна провалилася вже зараз.

Нову стратегію представлять на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому 2023 року.

Теги: безпека Європи, безпекова архітектура, гарантії безпеки, Німеччина, поілтика Шольца

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