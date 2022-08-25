У Німеччині канцлер Олаф Шольц прибув до місця тренування бійців ЗСУ. Вони навчаються користуватися зенітними самохідними артилерійськими установками Gepard.

Про це повідомили на сайті глави уряду.

Олаф Шольц розмовляв з українськими солдатами та заявив, що захоплюється їхньою мужністю. Українські захисники повернуться до України разом із технікою. Навчання тривають на військовому полігоні Путлос у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн.

“Чоловіки, які тут навчаються, будуть захищати свою країну. Вони захищатимуть її від страшної загрози, яку несе Україні жорстока загарбницька війна Росії”, — зазначив Шольц.

Канцлер запевнив, що Берлін підтримуватиме Україну й надалі. Німеччина буде надавати фінансові ресурси та зброю.