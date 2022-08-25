Про це повідомили на сайті глави уряду.
Олаф Шольц розмовляв з українськими солдатами та заявив, що захоплюється їхньою мужністю. Українські захисники повернуться до України разом із технікою. Навчання тривають на військовому полігоні Путлос у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн.
“Чоловіки, які тут навчаються, будуть захищати свою країну. Вони захищатимуть її від страшної загрози, яку несе Україні жорстока загарбницька війна Росії”, — зазначив Шольц.
Канцлер запевнив, що Берлін підтримуватиме Україну й надалі. Німеччина буде надавати фінансові ресурси та зброю.
“Німеччина хоче допомогти забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують. Німеччина надає сучасну та ефективну зброю, бо Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність та суверенітет”, — сказав канцлер.
Олаф Шольц підтвердив надання самохідних гаубиць, реактивних систем залпового вогню та ЗРК “IRIS-Т”. Останнє озброєння може здійснювати оборону повітряного простору цілого міста.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що наразі на стадії виробництва знаходиться ППО IRIS-T для України. Вона сподівається, що комплекси будуть готові до кінця літа.
- Після того, як РФ анексувала Крим у 2014 році й до повномасштабного вторгнення Росії в Україну експортні агентства й державні банки Німеччини, Франції, а також Італії надали російським енергетичним проєктам гарантій на суму понад 13 мільярдів доларів.
- 10 серпня України отримала ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Двома днями раніше прибули три установки.