Про це повідомили на сайті глави уряду.

Олаф Шольц розмовляв з українськими солдатами та заявив, що захоплюється їхньою мужністю. Українські захисники повернуться до України разом із технікою. Навчання тривають на військовому полігоні Путлос у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн.

“Чоловіки, які тут навчаються, будуть захищати свою країну. Вони захищатимуть її від страшної загрози, яку несе Україні жорстока загарбницька війна Росії”, — зазначив Шольц.

Канцлер запевнив, що Берлін підтримуватиме Україну й надалі. Німеччина буде надавати фінансові ресурси та зброю.

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“Німеччина хоче допомогти забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують. Німеччина надає сучасну та ефективну зброю, бо Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність та суверенітет”, — сказав канцлер.

Олаф Шольц підтвердив надання самохідних гаубиць, реактивних систем залпового вогню та ЗРК “IRIS-Т”. Останнє озброєння може здійснювати оборону повітряного простору цілого міста.