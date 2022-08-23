Про це вона сказала в інтерв’ю Deutsche Welle.
За її словами проблема Німеччини, як і багатьох європейських країн, полягає в тому, що на складі немає всього, що потрібно Україні. Тому німці відправлятимуть в Україну одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони IRIS-T, яка зараз є лише на стадії виробництва: “Сподіваюся, буде готові [комплекси ППО IRIS-T] наприкінці літа”, — додала Бербок.
За її словами, Німеччина зосереджується не лише на військовій підтримці України, а й на багатьох інших аспектах: “Ми розглядаємо різні види підтримки: що ми можемо зробити в питаннях розслідування, розмінування міст. Ми надаємо медичну допомогу, приймаємо біженців. І так, якщо є речі, де ми можемо зробити більше за допомогою прямих фінансових грантів, які ми зараз обговорюємо”, – наголосила міністерка.
Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина продовжуватиме постачати Україні “те, що їй потрібно для оборони”, зокрема йдеться про РЛС COBRA та системи IRIS-T.
Довідка. IRIS-T SLM — зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено у 2014 році.
- Старший радник Конгресу Сполучених Штатів Америки Пол Массаро заявив про те, що якби Радянський Союз не об’єднався з нацистською Німеччиною, то Друга б світова війна не розпочалась.
- Міністерство оборони ФРН відхилило пропозицію депутатів бундестагу від правлячої коаліції постачити Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення бундесверу. Через загрозу, що походить від РФ, Німеччина не може піти на подібні ризики.
- Політики опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС (Християнсько-демократичної та Християнсько-соціальної спілок) висловилися за заборону туристичних віз громадянам РФ у відповідь на продовження повномасштабного російського вторгнення в Україну.