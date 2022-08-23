Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що наразі на стадії виробництва знаходиться ППО IRIS-T для України. Вона сподівається, що комплекси будуть готові до кінця літа.

Про це вона сказала в інтерв’ю Deutsche Welle.

За її словами проблема Німеччини, як і багатьох європейських країн, полягає в тому, що на складі немає всього, що потрібно Україні. Тому німці відправлятимуть в Україну одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони IRIS-T, яка зараз є лише на стадії виробництва: “Сподіваюся, буде готові [комплекси ППО IRIS-T] наприкінці літа”, — додала Бербок.

За її словами, Німеччина зосереджується не лише на військовій підтримці України, а й на багатьох інших аспектах: “Ми розглядаємо різні види підтримки: що ми можемо зробити в питаннях розслідування, розмінування міст. Ми надаємо медичну допомогу, приймаємо біженців. І так, якщо є речі, де ми можемо зробити більше за допомогою прямих фінансових грантів, які ми зараз обговорюємо”, – наголосила міністерка.

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина продовжуватиме постачати Україні “те, що їй потрібно для оборони”, зокрема йдеться про РЛС COBRA та системи IRIS-T.

Довідка. IRIS-T SLM — зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено у 2014 році.