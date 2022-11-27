Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що перемога Росії над Україною на цьому етапі війни вкрай малоймовірна.

Про це повідомило Spiegel.

На думку німецького канцлера, стає все більше очевидним, що Росія не тільки не повинна перемогти у цій війні, а й не зможе цього досягти.

“Берлін підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно – фінансовою, гуманітарною допомогою і постачанням зброї”, – зауважив Шольц.

22 листопада Олаф Шольц, що Німеччина повинна бути готова до ескалації ситуації в Україні. Він наголосив на тому, що його нещодавня поїздка до Китаю була варта того, щоб викласти спільну позицію двох країн проти використання ядерної зброї.

Канцлер підкреслив, що російські військові та командування вдаються до руйнування інфраструктури. Він пояснив, що таке відбувається з огляду на розвиток війни та очевидне зростання невдач РФ.

Ще Шольц закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити широкомасштабну війну в Україні.