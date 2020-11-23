Як у соцмережах реготали над ведмедиками Мендель розповідають #Букви.
“Життя не ідеальне – шостий ведмедик брауні яскравий тому доказ”, – написала Мендель під фото з власноруч зробленим десертом. На світлині – тарілка з шістьма ведмедиками, останній з яких чомусь розкришився.
Реакція користувачів не забарилася – майже усі в один голос у шостому зіпсованому ведмедику-брауні побачили нинішнього президента України Володимира Зеленського, який, до речі, і є шостим головою держави.
Дехто побачив в тістечках Мендель шлях, яким рухається Україна.
А тут кадр з російського фільму у жанрі “треш” “Зеленый слоник”. У самому фільмі один із акторів випорожнюється в тарілку і, розбудивши товариша, пропонує йому “поїсти” їх.
Дехто прямо порівняв шоколадні тістечка Мендель з коров’ячим навозом.
А деякі користувачі припустили, що шостому ведмедику не вистачило яєць, тому він розкришився.
Фантазія Facebook-користувачів на пост Мендель все ніяк не зупинялася, тому ось найсмішніше:
Пізніше Юлія Мендель видалила світлину з ведмедиками, мабуть, не витримавши критики та іронії.
- Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель неоднозначно прокоментувала новину про те, що президент підхопив коронавірус.
- Раніше прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що не хворіє на коронавірус та спростувала “фейки”, пов’язані з хворобою президента, які, за її словами, транслюють ЗМІ.