Прессекретарка президента Юлія Мендель вирішила на всю країну похвалитися своїми кулінарними здібностями. Вона спекла шоколадний десерт у вигляді ведмедиків, один з яких не вийшов, та опублікувала фото в соціальній мережі. Побачивши допис пані Мендель користувачі просто не могли пройти повз та не поіронізувати з прессекретарки.

Як у соцмережах реготали над ведмедиками Мендель розповідають #Букви.

“Життя не ідеальне – шостий ведмедик брауні яскравий тому доказ”, – написала Мендель під фото з власноруч зробленим десертом. На світлині – тарілка з шістьма ведмедиками, останній з яких чомусь розкришився.

Реакція користувачів не забарилася – майже усі в один голос у шостому зіпсованому ведмедику-брауні побачили нинішнього президента України Володимира Зеленського, який, до речі, і є шостим головою держави.

Дехто побачив в тістечках Мендель шлях, яким рухається Україна.

А тут кадр з російського фільму у жанрі “треш” “Зеленый слоник”. У самому фільмі один із акторів випорожнюється в тарілку і, розбудивши товариша, пропонує йому “поїсти” їх.

Дехто прямо порівняв шоколадні тістечка Мендель з коров’ячим навозом.

А деякі користувачі припустили, що шостому ведмедику не вистачило яєць, тому він розкришився.

Фантазія Facebook-користувачів на пост Мендель все ніяк не зупинялася, тому ось найсмішніше:

Пізніше Юлія Мендель видалила світлину з ведмедиками, мабуть, не витримавши критики та іронії.