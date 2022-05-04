Проти РФ планують запровадити додаткові санкції в межах шостого пакета обмежень. Євросоюз має намір покарати воєнних злочинців, відімкнути від SWIFT найбільший російський банк і заборонити прокремлівську пропаганду.

Про це повідомило американське видання CNN.

Санкційний список охоплює високопоставлених військових офіцерів та осіб, що скоїли воєнні злочини в Бучі та Маріуполі. Єврокомісія запропонувала повністю перекрити шляхи находження до їхніх країн російської пропаганди.

“Ми забороняємо діяльність на наших ефірних хвилях трьох великих російських мовників державної власності. Їм не буде дозволено поширювати свій контент у Європейському Союзі у будь-якому обсязі або формі, – через кабель, супутники або Інтернет, або через додатки смартфонів”, — зазначила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Другим пунктом стане відімкнення від SWIFT однієї з найбільших російських фінансових установ – “Сбербанку”. На нього припадає близько 37% усього банківського сектору Росії. Аналогічні санкції запровадять проти інших великих банків, здатних надалі підтримували режим Путіна. За словами президентки Єврокомісії, фірмам ЄС заборонять надавати будь-які фінансові або консалтингові послуги для компаній РФ.

ЄС планує заборонити росіянам купувати нерухомість в їхніх країнах. Як зазначило видання Bloomberg, пропозиція передбачає припинення угод щодо нерухомості з російськими громадянами, резидентами та юридичними особами. Заборона містить продаж або передавання прямо чи опосередковано “прав власності на нерухоме майно, розташоване на території Союзу”.

Також шостий пакет санкцій передбачає повну заборону імпорту до ЄС російської нафти. Перед тим, як шостий пакет санкцій набуде чинності, його мають схвалити країни-члени ЄС. Планується, що це відбудеться вже цього тижня.