Про це повідомило американське видання CNN.
Санкційний список охоплює високопоставлених військових офіцерів та осіб, що скоїли воєнні злочини в Бучі та Маріуполі. Єврокомісія запропонувала повністю перекрити шляхи находження до їхніх країн російської пропаганди.
“Ми забороняємо діяльність на наших ефірних хвилях трьох великих російських мовників державної власності. Їм не буде дозволено поширювати свій контент у Європейському Союзі у будь-якому обсязі або формі, – через кабель, супутники або Інтернет, або через додатки смартфонів”, — зазначила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.
Другим пунктом стане відімкнення від SWIFT однієї з найбільших російських фінансових установ – “Сбербанку”. На нього припадає близько 37% усього банківського сектору Росії. Аналогічні санкції запровадять проти інших великих банків, здатних надалі підтримували режим Путіна. За словами президентки Єврокомісії, фірмам ЄС заборонять надавати будь-які фінансові або консалтингові послуги для компаній РФ.
ЄС планує заборонити росіянам купувати нерухомість в їхніх країнах. Як зазначило видання Bloomberg, пропозиція передбачає припинення угод щодо нерухомості з російськими громадянами, резидентами та юридичними особами. Заборона містить продаж або передавання прямо чи опосередковано “прав власності на нерухоме майно, розташоване на території Союзу”.
Також шостий пакет санкцій передбачає повну заборону імпорту до ЄС російської нафти. Перед тим, як шостий пакет санкцій набуде чинності, його мають схвалити країни-члени ЄС. Планується, що це відбудеться вже цього тижня.
- Нагадаємо, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ має містити відімкнення ще більшої кількості банків від міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT.
- Санкції, про які оголосила міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, призведуть до припинення доступу Росії до бухгалтерських, управлінських консультацій та PR-послуг Великобританії. Також уряд оголосив про 63 нові санкції, зокрема заборону на поїздки та заморожування активів осіб, пов’язаних із російськими ЗМІ.
- Водночас в Європейському Союзі почалися дискусії щодо потреби в забороні імпорту з РФ ядерного палива для АЕС та проєктів, створених за участі дочірньої компанії “Росатому”.