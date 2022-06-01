У середу, 1 червня, збірна України зіграє у півфіналі плей-офф відбору на Чемпіонат світу з футболу 2022. Суперником національної команди України буде збірна Шотландії.

Про це повідомляють #Букви.

Гра збірних пройде на стадіоні “Хемпден Парк”, що у Глазго (Шотландія).

Початок матчу о 21:45 за київським часом. Переглянути матч можна на телеканалах “Футбол 1” та “Індиго TV”. Також онлайн-трансляція відбудеться на платформі “oll tv”.

Переможець сьогоднішнього футбольного поєдинку зіграє фінальний відбірковий матч 5 червня зі збірною Уельсу вже 5 червня у Кардіффі (Уельс). Переможець цього матчу, власне, і отримає путівку на Чемпіонат світу.

Якщо збірна Україна переможе Шотландію та Уельс, то увійде до групи B ЧС-2022. Суперниками команди Петракова стануть збірні Англії, США та Ірану.

Варто зауважити, що матч Шотландія-Україна повинен був відбутись ще 24 березня, однак внаслідок повномасштабного російського вторгнення його довелось перенести.

Додамо, що 22-й Чемпіонат світу з футболу відбудеться у Катарі з 21 листопада 2022 року по 18 грудня 2022 року.