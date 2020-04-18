У суботу, 18 квітня, в Єрусалимі проходить церемонія сходження благодатного вогню - винос запалених свічок з Гробу Господнього (кувуклії) з Єрусалимського Храму Воскресіння.

Про це повідомляють #Буквы.

Цьогоріч через коронавірус церемонія проходить без присутності паломників і з обмеженою кількістю учасників.

У Храмі Гробу Господнього присутні тільки три священики вірменської апостольської церкви; Патріарх, єпископ і чернець з греко-православної церкви; представники коптської і сиро-яковитської церков.

До церемонії не допустили представників ізраїльських арабів-християн – зазвичай вони входили в зал натовпом, з шумом і криками, одних підлітків на плечах вносили інші – щоб забрати вогонь і рознести його по іншим церквам. Серед них існує переказ: якщо в Храмі немає місцевих арабів, вогонь не зійде.

Також в Храмі під час церемонії присутні кілька поліцейських і два телеоператори, які ведуть пряму трансляцію.

Передача благодатного вогню представникам інших країн і церков раніше здійснювалася в Храмі. Але в цьому році його віддадуть посольствам, які відвезуть його в аеропорт, де на них чекатимуть спеціальні чартери, щоб розвезти його по країнам.