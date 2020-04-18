Про це повідомляють #Буквы.
Цьогоріч через коронавірус церемонія проходить без присутності паломників і з обмеженою кількістю учасників.
У Храмі Гробу Господнього присутні тільки три священики вірменської апостольської церкви; Патріарх, єпископ і чернець з греко-православної церкви; представники коптської і сиро-яковитської церков.
До церемонії не допустили представників ізраїльських арабів-християн – зазвичай вони входили в зал натовпом, з шумом і криками, одних підлітків на плечах вносили інші – щоб забрати вогонь і рознести його по іншим церквам. Серед них існує переказ: якщо в Храмі немає місцевих арабів, вогонь не зійде.
Також в Храмі під час церемонії присутні кілька поліцейських і два телеоператори, які ведуть пряму трансляцію.
Передача благодатного вогню представникам інших країн і церков раніше здійснювалася в Храмі. Але в цьому році його віддадуть посольствам, які відвезуть його в аеропорт, де на них чекатимуть спеціальні чартери, щоб розвезти його по країнам.
- Як проходитиме схоження благодатного вогню-2020 в умовах карантину.
- Де і коли дивитися онлайн-трансляцію сходження благодатного вогню.