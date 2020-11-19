Штат Вісконсин перерахує голоси на вимогу Трампа

Про це повідомляє АР.
Штаб Дональда Трампа заплатив 3 млн доларів для перерахунку голосів. Очікувалось, що рішення про перерахунок буде скоріше формальним. Проте члени виборчої комісії протягом шести годин вирішували, чи задовільняти вимогу республіканця.
Перерахунок голосів в округах Мілуокі та Дейн повинен бути завершеним до 1 грудня.
За попередніми даними, демократ Джо Байден виграв у Вісконсині з відривом у 20 608 голосів.
В окрузі Мілуокі демократ набрав 317 270 голосів, а Трамп – 134 357. В окрузі Дейн Байден набрав 260 185 голосів, а Трамп – 78 800.
У 2016 році Трамп виграв у Вісконсині з відривом від найближчого конкурента у 23 тисяч голосів. Тоді у республіканця не було претензій щодо чесного підрахунку голосів.
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