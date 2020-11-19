Covid-19 Україна

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Штат Вісконсин перерахує голоси на вимогу Трампа

Виборча комісія штату Вісконсин після довгих дискусій погодилася видати наказ про перерахунок голосів в округах Мілуокі та Дейн. Цього вимагав штаб чинного президента Дональда Трампа.

Четвер, 19 листопада 2020, 16:28

Про це повідомляє АР.

Штаб Дональда Трампа заплатив 3 млн доларів для перерахунку голосів. Очікувалось, що рішення про перерахунок буде скоріше формальним. Проте члени виборчої комісії протягом шести годин вирішували, чи задовільняти вимогу республіканця.

Перерахунок голосів в округах Мілуокі та Дейн повинен бути завершеним до 1 грудня. 

За попередніми даними, демократ Джо Байден виграв у Вісконсині з відривом у 20 608 голосів. 

В окрузі Мілуокі демократ набрав 317 270 голосів, а Трамп – 134 357. В окрузі Дейн Байден набрав 260 185 голосів, а Трамп – 78 800.

У 2016 році Трамп виграв у Вісконсині з відривом від найближчого конкурента у 23 тисяч голосів. Тоді у республіканця не було претензій щодо чесного підрахунку голосів.

  • Чинний президент США Дональд Трамп звільнив директора Агентства з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) Кріса Кребса, який спростовував суперечливі й недоведені твердження про можливу фальсифікацію результатів президентських виборів 2020 року.
  • Після виборів-2020 президент США Дональд Трамп відправив у відставку міністра оборони Марка Еспера.
  • Згодом адміністрація Дональда Трампа усунула кількох найвищих посадовців міністерства оборони, замінивши їх лояльнішими до президента.
Теги: Вісконсин, голоси, Дональд Трамп

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