Правоохоронці штрафуватимуть громадян за відсутність захисних масок у тому разі, якщо порушники не реагуватимуть на зауваження.

Відповідні роз’яснення дали в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Києві.

В НПУ нагадали, що відсьогодні в Україні можуть штрафувати за відсутність маски в громадських будівлях і в громадському транспорті. Сума штрафу становить від 170 до 255 гривень.

Внесені до законодавства зміни дають право поліції на місці виносити рішення щодо фізичних осіб, які перебувають у громадських будівлях або транспорті без надягнених масок або респіраторів.

У пресслужбі наголосили, що співробітники поліції в складі мобільних груп, які здійснюють перевірку дотримання карантину, “передусім націлені на проведення профілактичної роботи серед громадян”.

Так, правоохоронці “пояснюють нові вимоги законодавства” з приводу масок і “наголошують на потребі не лише носіння засобів індивідуального захисту, а й правильного їх використання”.

У пресслужбі уточнили, що правоохоронці також “роздають громадянам захисні маски, хто їх не має”.

“Такі перевірки проводяться в громадських спорудах та громадському транспорті. Лише у разі, коли громадяни не реагуватимуть на зауваження поліцейських і відмовлятимуться від використання засобів захисту, правоохоронці у межах своєї компетенції… притягуватимуть таких правопорушників до відповідальності”, – зазначається в повідомленні.