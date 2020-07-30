Нейромережа допомогла показати, що чим вищий рівень корупції в країні, тим більший індекс маси тіла у членів її уряду.

Про це йдеться в статті “Ожиріння політиків і корупція в пострадянських країнах”, автором якої є експерт бізнес-школи Монпельє Павло Блаватський

Так, для дослідження зібрали 299 фронтальних зображень осіб міністрів 2017 року через 15 пострадянських держав – Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Естонії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, України та Узбекистану.

Для кожного зображення індекс маси тіла міністра оцінювали з використанням алгоритму. Середній індекс маси тіла міністрів тісно пов’язаний з традиційними показниками корупції (Індекс сприйняття корупції Transparency International, показник управління Світового банку “Контроль корупції”, Індекс суспільної цілісності).

Цей результат передбачає, що фізичні характеристики політиків, такі як їхній індекс маси тіла, можуть використовуватися в якості непрямих змінних для політичної корупції.

Найменший індекс маси тіла – у міністрів Естонії, Литви, Латвії та Грузії. У цих країнах рівень корупції вважається мінімальним на всьому пострадянському просторі.

Міністри Туркменістану, Таджикистану і Узбекистану мають високі показники маси тіла.

Що стосується України, то, за даними дослідження, 10 з 24 міністрів (42%) мають ознаки значного надлишку ваги. У 2 з 24 міністрів (8%) нейромережа визначила сильне ожиріння. Тільки у одного міністра вага знаходиться в межах норми. Крім того, немає жодного міністра, у якого вага була б менше норми.

Сусідами України є держави з низьким рівнем корупції, а це може знижувати оцінку політичної корупції в нашій країні.

Варто зазначити, що Україна не вважається державою з найвищим рівнем корупції серед пострадянських країн.