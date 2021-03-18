У четвер, 18 березня, під час засідання Верховної Ради сталася перепалка між нардепом від "Слуги народу" Георгієм Мазурашу та представниками "Опозиційної платформи – За життя".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Це відбулося під час розгляду сотень поправок до законопроєкту №2194 про “земельну децентралізацію”.

Все почалося з того, що Мазурашу вирішив відреагувати на репліку “колеги з ОПЗЖ”, яка прозвучала днями (що “Слуга народу” “зливає свої правки”).

“Він майстер спорту зі стрільби з лука, за що респект. Але він ще й заслужений майстер маніпуляцій. Будь ласка, стежте за своєю принциповістю, а зі своєю якось самі розберемося. Й бажано, щоб ви принциповість проявляли в інтересах України, а не розумієте, кого”, – заявив Мазурашу, не називаючи прізвища.

Варто зазначити, що нардеп-“слуга” мав на увазі депутата від “ОПЗЖ” Нестора Шуфрича, який дійсно є майстром спорту зі стрільби із лука. Свого часу його навіть призначали президентом Федерації стрільби з лука України.

Шуфрич відреагував на репліку нардепа від “Слуги народу” і закликав того “мати яйця” називати прізвища.

“Колега Мазурашу, коли ви згадуєте ОПЗЖ і майстра спорту, майте “яйця” говорити прізвище. Що стосується маніпуляцій. Апелюють до маніпуляцій і дезінформації тоді, коли нема фактів і аргументів доводити зворотнє. Тому, будь ласка, назвіть факт маніпуляції, факт дезінформації. І доведіть інформацію, яка це спростовує. Оце буде по-чоловічому. А коли нічого сказати, “нечего на зеркало пенять, коли рожей не вышли”, – зазначив Шуфрич.

Після цього у “дискусію” втрутився спікер ВР Дмитро Разумков, котрий закликав нардепів “мірятися своїми досягненнями в спорті поза межами Верховної Ради”.

Однак репліку все одно взяв “слуга” Мазурашу. Звертаючись до Шуфрича, він заявив, що “не буде показувати те, про що той просить”.

“Я вам сказав, що з повагою ставлюся до звання майстра спорту зі стрільби з лука. Це олімпійський вид спорту. Я сказав, що ви заслужений майстер з маніпуляцій. Тому що до моєї першої правки справа дійшла сьогодні, а ви уже позавчора звинуватили маніпулятивно, що нібито “Слуга народу” зливає свої правки. Ви подивіться за своїми колегами, які не на всіх правках наполягають. І під час правки своєї я розповідав не про чисте небо й гарні поля, а про державницьку правку, яку просив підтримати. І, вибачте, я вам не буду показувати те, що ви попросили, тому що це не входить у функції парламентаризму“, – наголосив Мазурашу.

Ця репліка викликала сміх і аплодисменти серед “слуг народу”.

Після цього до дискусії приєднався ще один нардеп від “ОПЗЖ”, колишній міністр молоді та спорту Юрій Павленко.

“Не буду втягуватися в цю дискусію. Але, на жаль, так трапляється, що люди, які сьогодні представляють партію влади, у свій час ганебно були звільнені колегією міністерства з посади за профнепридатність”, – заявив він, маючи на увазі Мазурашу.

Той не залишив це поза увагою та вирішив “повернутися до теми, яку, не називаючи прізвища, з кущів назвав колишній міністр молоді та спорту”. Мазурашу заявив, що Павленко був “дуже непрофесійним міністром у цій сфері”. Нардеп-“слуга” стверджував, що “звільнився за власним бажанням, через те, що не визнавав вас (Павленка, – ред.) як міністра-напівбога”.

“Крапку” у цій перепалці вирішив поставити нардеп Шуфрич.

“Я не приймаю виступи, коли є натяки, не називаючи прізвища. Пан Мазурашу дійсно був звільнений рішенням колегії Міністерства молоді і спорту… І вдруге сьогодні натякає і боїться називати прізвище того, про кого говорить. Не треба мені нічого показувати, оскільки, судячи з усього, цього дійсно немає”, – заявив Шуфрич.